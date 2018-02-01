МИД РФ о "Нацдружинах": откровенно неонацистские

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Созданная в Украине "Национальная дружина" является откровенно неонацистской организацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге в Москве.

"Сохраняются и расправляют плечи, набирают силу на Украине нелегальные вооруженные формирования, так называемые добровольческие батальоны… На днях была создана новая структура радикальная, которую назвали "Национальный корпус" или "Национальная дружина". Структура откровенно неонацистская", — заявил Лавров на брифинге в Москве по итогам своих переговоров с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

Лавров добавил также, что "эта тенденция, когда монополия на применение силы размыта и не может быть восстановлена, когда радикалы с неонацистским уклоном начинают править бал и вершить правосудие, продолжают устраивать провокации, в том числе на линии соприкосновения с провозглашенными республиками (ДНР и ЛНР), нас очень тревожит".

В Киеве в понедельник, 29 января, партия "Национальный корпус", которая была создана на основе полка спецназначения МВД "Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, СМИ связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым.