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    МИД РФ о "Нацдружинах": откровенно неонацистские

    (обновлено: )39380
    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в Украине сохраняются и расправляют плечи нелегальные вооруженные формирования, так называемые добровольческие батальоны.
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Созданная в Украине "Национальная дружина" является откровенно неонацистской организацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге в Москве.

    Акция Национального корпуса в Киеве
    Фото Facebook "Национального корпуса"
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    "Сохраняются и расправляют плечи, набирают силу на Украине нелегальные вооруженные формирования, так называемые добровольческие батальоны… На днях была создана новая структура радикальная, которую назвали "Национальный корпус" или "Национальная дружина". Структура откровенно неонацистская", — заявил Лавров на брифинге в Москве по итогам своих переговоров с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

    Лавров добавил также, что "эта тенденция, когда монополия на применение силы размыта и не может быть восстановлена, когда радикалы с неонацистским уклоном начинают править бал и вершить правосудие, продолжают устраивать провокации, в том числе на линии соприкосновения с провозглашенными республиками (ДНР и ЛНР), нас очень тревожит".

    В Киеве в понедельник, 29 января, партия "Национальный корпус", которая была создана на основе полка спецназначения МВД "Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, СМИ связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым.

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