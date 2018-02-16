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    Фотофакт: как "Нацдружины" "помогают" полиции поддерживать порядок

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    Несколько недель назад советник главы МВД Зорян Шкиряк заявлял, что "это позитив – когда общественные формирования помогают правоохранительным органам". Под Соломенским судом "Нацдружины" окончательно опровергли его слова.
    Столкновения Национальных дружин и полиции возле Соломенского райсуда Киева
    Фото facebook.com/akomarofff

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Массовые беспорядки у Соломенского райсуда в Киеве с участием "Национальных дружин" окончательно опровергли заявления представителей МВД Украины о том, что эти подразделения намерены сотрудничать с правоохранительными органами.

    Ранее об этом заявлял советник главы МВД Зорян Шкиряк: "Нет ничего крамольного и плохого, наоборот: это позитив – когда общественные формирования помогают правоохранительным органам в обеспечении гражданского порядка", – сказал он 29 января в эфире телеканала "112 Украина".

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    Накануне Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Националное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии.

    После заседания по избранию меры пресечения для Труханова Ранее у здания суда произошли столкновения между полицией и "Национальным корпусом", члены которого также избили "титушек", якобы нанятых Трухановым. Позже полиция Киева сообщила, что один полицейский получил огнестрельное ранение во время стычек, стрелявший задержан.

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