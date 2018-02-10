"Нацдружины" обратились к "умственно отсталым", "озабоченным" и "вате"

Фото Facebook "Национального корпуса"

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В соцсети Facebook на правах рекламы активно постится видео от "Национальных дружин", сопровожденное агрессивным и оскорбительным комментарием, в котором в нескольких тезисах объясняются основные принципы этой общественной организации.

"Умственно отсталым, ЛГБТ-озабоченным левакам, вате, любителям однокурсников (пофиг кого — Мише или Пети):

1. Почему не в АТО?— Все ребята на видео — ветераны, двое получили ранения на войне.

2. Почему в бафах?— Четверо из оккупированных территорий (пятый для красоты).

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3. Откуда деньги на Хаммер?— Ниоткуда. Хаммер не наш. Машину дал наш друг для ловли вырубщиков леса в ходе "ОперацияЛис".

4. Вы вооружены?— Конечно. Вооружиться можете и вы (легальным оружием через получение разрешения).

5. Зачем вы тренируетесь?— Потому что наша Страна в состоянии войны с РФ. Каждый человек должен быть готов защищать Отечество. А тероборону нынешняя власть превратила в простую фикцию.

… а что сделал для Украины ты?!" — говорится в посте, который сопровождает видео.

Facebook "Национальных дружин" Скандальная реклама "Национальных дружин" в Facebook

В Киеве в понедельник, 29 января, партия "Национальный корпус", которая была создана на основе полка спецназначения МВД "Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, СМИ связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым.

РИА Новости Украина "Нацдружины" в Украине: что разрешено и что запрещено

Ранее ряд экспертов и политиков, в том числе и провластных, высказывали опасения в связи с появлением на улицах городов "Национальных дружин".