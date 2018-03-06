Тренд дня: "Премия Коболеву? Мало. Нужно памятник поставить"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк Труба под охраной и перспективы переговоров. Продолжение газовой войны

Глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак предложил президенту Петру Порошенко наградить главу НАК "Нафтогаз" Андрей Коболева после решения Стокгольмского арбитража в пользу Украины.

"Обращаюсь к президенту Украины от имени "Народного фронта" отметить государственной наградой руководителя "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева за победу в важной битве настоящей войны. Подготовка к этой непростой битве началась еще весной 2014 года", — заявил Бурбак в соцсетях.

Инициативу наградить Коболева поддержала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Поддерживаем как внефракционные", - написала она в комментариях.

Напомним, Коболев за победу в деле против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже в 2017-м получил премию, равную своему годовому окладу — 19 млн грн.

Блоггер Евгений Чурсин сыронизировал, что премии для Коболева будет слишком мало, поэтому ему следует установить памятник в центре Киева, где ранее был памятник В.Ленину, снесенный в ходе Евромайдана.

"Народный Фронт" в лице лидера фракции, депутата Максим Бурбака предлагает наградить главу "Нафтогаза" Коболева. Считаю что этого слишком мало. Надо установить ему памятник на месте где стоял памятник Ленину на бульваре Шевченко. Во первых это будет очень символично и красиво. А во вторых четко ознаменует период бреда и дебилизма того исторического периода в котором мы все сейчас живем. Так что — поддерживаю", — написал Чурсин на своей странице в Facebook.

Принтскрин со страницы Facebook Жени Чурсина

В свою очередь политолог Алексей Якубин считает, что "Народный фронт" решил уничтожить главу "Нафтогаза".

"Народный Фронт" решили таки публично уничтожить окончательно главу "Нафтогаза" и предложили его наградить. Вот что союзы з первом министром делают", - прокомментировал Якубин.

Принтскрин со страницы Facebook Алексея Якубина

На зарплаты и премии в "Нафтогазе" также обратил внимание эксперт по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко. Он отреагировал на заявления коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко."Витренко. Оказывается, полтора года в "Нафтогазе" не было денег на кофе и воду. А Витренко работал на четверть ставки. А зарплаты не они себе установили. А иностранные советники. И среднюю зарплату 154 тыс грн в месяц не они себе просили. И такую зарплату работники Нефтегаза "заслуживают", — написал Кучеренко в Facebook.

Как подчеркнул Кучеренко, коммерческий директор "Нафтогаза" про 50 млрд грн скрытого дефицита "не слышал".

Принтскрин со страницы Facebook Алексея Кучеренко

"И про заложенных 58 млрд грн долгов он тоже не слышал. И про планируемых 780 млн грн бонусов для правления в год он не знает. Короче, пошёл молодой человек "по наклонной", — резюмировал Кучеренко.

Финансовый обозреватель Александр Дубинский отметил, что "реформатор" Коболев украл у украинцев миллиарды гривен.

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"Радуетесь победе "Нафтогаза" над "Газпромом"? Считаете главу НАК Коболева великим реформатором? Я расскажу вам, как этот "реформатор" (ставленник Яценюка, сохранившийся при Гройсмане) за 4 года вытащил у всех нас из карманов 65 миллиардов гривен. Сделал это элементарно. С помощью "реформы газового рынка" и "газовой независимости от России", — уточнил Дубинский.

По мнению эксперта, под этими лозунгами Коболев и его команда подняли цены на газ до европейского уровня и таким образом заставили обычных украинцев переплатить за газ украинской добычи 65 млрд гривен.

Принтскрин со страницы Facebook Александра Дубинского

"Это следует из финансовой отчетности "дочки" НАК Нафтогаз, которая добывает тысячу кубометров газа (с налогами и затратами на транспортировку) по 3200 грн / тыс. м. Куб. А продают этот газ нам по 6900 грн / тыс. м. куб. Якобы по европейским ценам. Если не понятно — то повторю. Продают нищему населению самой бедной страны в Европе, чтобы вытащить из нас деньги в бюджет — а оттуда разворовать. Именно за эту схему Коболев и получает многомиллионную зарплату. Опять же, из бюджета. То есть, за счёт наших с вами налогов мы платим ему за то, как нас красиво обворовали", — подытожил обозреватель.

По мнению экономиста, бывшего министра экономики Виктора Суслова, в газовом кризисе действия украинских властей приведут к том, что Украина с окончанием срока контрактов останется без газа и без транзита.

Инфографика. "Прикрути" шагает по Украине

"Каждый раз приходится развенчивать мифы украинской пропаганды, которые наносят ущерб самой Украине, порождая ложные ожидания и стимулируя ошибочные действия. Вот и иллюзорными победами над Газпромом не стоит обольщаться, потому что мы все ближе к окончанию контрактов по поставкам газа и его транзиту в 2019 году. Украинская власть ведет к тому, что после 2019 г. у Украины не будет ни газа, ни транзита", - считает Суслов.

Принтскрин со страницы Facebook Виктора Суслова

Юрист Андрей Портнов также акцентировал на реакции главы государства по поводу нашумевшего решения Стокгольмского арбитража в споре с "Газпромом". В частности, Петр Порошенко поблагодарил шведского оборонного чиновника Петера Хультквиста за решение арбитража.

"Объясните кто-нибудь недалекому диктатору, что это только в его судах можно благодарить чиновника исполнительной власти за решение судебной. И ещё объясните, что международный коммерческий арбитраж в Стокгольме к Швеции имеет точно такое же отношение, как и находящийся в Лионе Interpol к Франции и расположенный в Брюсселе офис ЕС к Бельгии", - напомнил юрист.