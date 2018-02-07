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    Коболев посчитал запасы газа к концу отопительного сезона

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    По словам Андрея Коболева, если погода сохранится в Украине, "Нафтогаз" закончит отопительный сезон "в промежутке между 8 и 9 миллиардами кубов газа" в подземных хранилищах.
    Андрей Коболев
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" намерен закончить отопительный сезон с запасами газа на уровне 8-9 миллиардов кубометров, сообщил в среду глава госкомпании Андрей Коболев.

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    "Если погода будет такая, как мы ожидаем, то мы выйдем в промежутке между 8 и 9 миллиардами кубов газа в ПХГ", — цитирует Коболева пресс-служба компании в Twitter.

    По его словам, на данный момент "Нафтогаз" не закупает газ, поставками газа в Украину занимаются исключительно частные компании.

    "У нас есть достаточные запасы, которые мы покупали еще летом по хорошей цене", — добавил Коболев.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Такая же картина наблюдалась и в 2017 году. Однако Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", обязав Киев начиная с 2018 года закупать не менее 4 миллиардов кубометров российского газа в год.

    Ранее Коболева заявил, что "Нафтогаз Украины" намерен начать закупки газа у российского "Газпрома" уже в марте текущего года.

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