"Укргаздобыча" в январе нарастила добычу газа

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. ПАО "Укргаздобыча" в январе 2018 года добыла на 3,3% больше газа, чем в январе прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

"ПАО "Укргаздобыча" в январе 2018 года увеличило добычу природного газа по сравнению с январем 2017 года, на 3,3% — до 1303000000 куб. м ", — говорится в сообщении.

Напомним, в конце прошлого года, комментируя решение Стокгольмского арбитража, президент Петр Порошенко заявил, что Украина может возобновить закупки газа у России, если он будет дешевый.

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Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.