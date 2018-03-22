Корнейчук: "Народный фронт" устроил подставу Порошенко

РИА Новости Украина

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента РФ. Авторами выступили депутаты от "Народного фронта" Максим Бурбак и Георгий Логвинский.

Фракции большинства в парламенте также поставили под сомнение легитимность выборов президента России и осудили их проведение в Крыму.

"Фракция партии "Блок Петра Порошенко" резко осуждает грубое нарушение норм международного права и проведения выборов президента РФ в оккупированном украинском Крыму", – заявил в понедельник глава фракции Артур Герасимов в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

А лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко потребовала от парламента осудить проведения выборов президента РФ в Крыму.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, "Народный фронт" в Раде радостно устроил "подставу" для президента Петра Порошенко.

"Их постановление предусматривает вообще не признавать президентские выборы в России. Что означает разрыв дипотношений. У Порошенко за такое голосовать не могут. И готовят свой вариант, предусматривающий не признавать выборы только в Крыму. В итоге, голосов нет ни за один документ", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

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При этом, добавил аналитик, "Запад мрачно смотрит на фриков, которые хотят антироссийских санкций, а сами не могут даже осудить выборы в Крыму".

"А в Кремле просто откровенно смеются с "возвращателей Крыма".." – подытожил Корнейчук.

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Напомним, в воскресенье, 18 марта, в России прошли выборы президента. В Украине избирательные участки были открыты в четырех городах: Киеве, Харькове, Одессе и Львове. При этом дата проведения выборов совпала с четвертой годовщиной крымских событий.

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В Киеве полиция и Нацгвардия ограничили доступ в дипломатические представительства РФ, на территории которых расположены избирательные участки для проведения выборов президента России.