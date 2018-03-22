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    Корнейчук: "Народный фронт" устроил подставу Порошенко

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (133)

    (обновлено: )1097120
    Постановление "фронтовиков" в Раде предусматривает не признавать президентские выборы в России, что означает разрыв дипотношений, отмечает политаналитик Дмитрий Корнейчук. У Порошенко же за такое, добавляет он, голосовать не могут.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента РФ. Авторами выступили депутаты от "Народного фронта" Максим Бурбак и Георгий Логвинский.

    Андрей Парубий
    Украинское фото
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    Фракции большинства в парламенте также поставили под сомнение легитимность выборов президента России и осудили их проведение в Крыму. 

    "Фракция партии "Блок Петра Порошенко" резко осуждает грубое нарушение норм международного права и проведения выборов президента РФ в оккупированном украинском Крыму", – заявил в понедельник глава фракции Артур Герасимов в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций. 

    А лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко потребовала от парламента осудить проведения выборов президента РФ в Крыму.

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, "Народный фронт" в Раде радостно устроил "подставу" для президента Петра Порошенко.

    "Их постановление предусматривает вообще не признавать президентские выборы в России. Что означает разрыв дипотношений. У Порошенко за такое голосовать не могут. И готовят свой вариант, предусматривающий не признавать выборы только в Крыму. В итоге, голосов нет ни за один документ", – написал эксперт на своей странице в Facebook.  

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    При этом, добавил аналитик, "Запад мрачно смотрит на фриков, которые хотят антироссийских санкций, а сами не могут даже осудить выборы в Крыму". 

    "А в Кремле просто откровенно смеются с "возвращателей Крыма".." – подытожил Корнейчук.

    facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука

    Напомним, в воскресенье, 18 марта, в России прошли  выборы президента. В Украине избирательные участки были открыты в четырех городах: Киеве, Харькове, Одессе и Львове. При этом дата проведения выборов совпала с четвертой годовщиной крымских событий.

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    В Киеве полиция и Нацгвардия ограничили доступ в дипломатические представительства РФ, на территории которых расположены избирательные участки для проведения выборов президента России.

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