Яценюк намерен значительно урезать полномочия президента

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Лидер "Народного фронта", зкс-премьер Арсений Яценюк предложил забрать у президента львиную долю полномочий и оставить ему только сферу национальной безопасности и внешней политики. Об этом Яценюк сообщил в интервью "Фокусу", сообщает пресс-служба "Народного фронта".

По мнению Яценюка, Украине нужно изменить Конституцию, отдав часть нынешних полномочий президента Кабмину и Верховной Раде.

"Выступаю за то, чтобы в стране был президент Украины как глава государства, гарант украинской Конституции, избранный на прямых национальных выборах. Но этот президент должен иметь четкую сферу ответственности… Чтобы он понимал: парламент — это не подразделение Администрации президента, а Кабинет министров — не ее хозяйственное управление", — заявил Яценюк.

"Не может от одного человека зависеть судьба целого государства. Я не знаю ни одной демократии, где так. Знаю Ким Чен Ына в Северной Корее и т.д. Мы куда идем? ", — добавил оэкс-премьер.

Яценюк предлагает оставить за президентом полномочия только в силовом блоке и внешней политике.

"Президент должен иметь четкую сферу ответственности. В первую очередь это ответ на сегодняшний вызов Украине — национальная безопасность, оборона и восстановление территориальной целостности государства. То есть армия, внешняя политика и силы безопасности. Все", — заявил Яценюк.

Он добавил, что "глава государства не должен заниматься госкомпаниями, энергетикой, антимонопольным законодательством и тому подобное. Потому что тогда возникает вопрос: а зачем правительство?".

В то же время Яценюк считает, что у президента должна остаться роль "арбитра" между ветвями власти: "Главе государства необходимы полномочия по внесению резолюции о недоверии Кабинету министров на конституционных основаниях. Также — полномочия по роспуску парламента, но тоже исключительно на конституционных основаниях, а не с политической мотивацией. К тому же у президента должно быть право вето на те законы, которые не соответствуют Конституции и законодательным актам".

Ранее сообщалось, что Фонд "Демократические инициативы" опубликовал итоги социологического исследования, в ходе которого был определен рейтинг недоверия (антирейнтинг) ведущих украинских политиков. Лидером антирейтинга стал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, у него показатель достиг —81%. Следом за ним идут секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков и генеральный прокурор Юрий Луценко, у которых рейтинг недоверия близок или слегка превышает —75%.