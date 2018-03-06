Чтобы не унес: в соцсетях выбрали награду главе "Нафтогаза"

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Новая "газовая война" только началась, но в Украине уже заговорили о наградах. Фракция "Народный фронт" инициирует перед президентом Украины награждение руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом на своей странице в Facebook написал Председатель фракции Максим Бурбак.
"Обращаюсь к Президенту Украины от имени "Народного фронта" с просьбой отметить государственной наградой руководителя НАК" Нафтогаз Украины "Андрея Коболева за победу в важном сражении настоящей войны", — написал он.
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Помнится, в конце 2017 года, за победу в первом раунде Стокгольмского арбитража многомиллионные премии получили 8 человек из "Нафтогаза", включая и главу НАК Андрея Коболева. В соцсетях нашлось немало предложений, какой должна быть награда для главы "Нафтогаза" после второго вердикта суда.