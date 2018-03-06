Чтобы не унес: в соцсетях выбрали награду главе "Нафтогаза"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Новая "газовая война" только началась, но в Украине уже заговорили о наградах. Фракция "Народный фронт" инициирует перед президентом Украины награждение руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом на своей странице в Facebook написал Председатель фракции Максим Бурбак.

"Обращаюсь к Президенту Украины от имени "Народного фронта" с просьбой отметить государственной наградой руководителя НАК" Нафтогаз Украины "Андрея Коболева за победу в важном сражении настоящей войны", — написал он.

Читайте также: Землянский: супер-премии в "Нафтогазе" — порочная практика

Помнится, в конце 2017 года, за победу в первом раунде Стокгольмского арбитража многомиллионные премии получили 8 человек из "Нафтогаза", включая и главу НАК Андрея Коболева. В соцсетях нашлось немало предложений, какой должна быть награда для главы "Нафтогаза" после второго вердикта суда.

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook