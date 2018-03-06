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    Чтобы не унес: в соцсетях выбрали награду главе "Нафтогаза"

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (797)

    (обновлено: )93380
    Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак просит президента наградить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева "за победу в важном сражении настоящей войны". В украинском сегменте соцсетей - много версий, какой должна быть эта награда.
    Андрей Коболев
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Новая "газовая война" только началась, но в Украине уже заговорили о наградах. Фракция "Народный фронт" инициирует перед президентом Украины награждение руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом на своей странице в Facebook написал Председатель фракции Максим Бурбак.

    "Обращаюсь к Президенту Украины от имени "Народного фронта" с просьбой отметить государственной наградой руководителя НАК" Нафтогаз Украины "Андрея Коболева за победу в важном сражении настоящей войны", — написал он.

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    Помнится, в конце 2017 года, за победу в первом раунде Стокгольмского арбитража многомиллионные премии получили 8 человек из "Нафтогаза", включая и главу НАК Андрея Коболева. В соцсетях нашлось немало предложений, какой должна быть награда для главы "Нафтогаза" после второго вердикта суда.

    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
    Принтскрин со страницы Facebook
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