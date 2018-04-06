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    Политика

    Аваков получает более тысячи гривен премии каждый день

    (обновлено: )34
    Зарплата, начисленная Авакову в марте, составила 43 339 гривен, а материальная помощь не начислялась. Кроме того, он получил 32 408 гривен премии за январь и за февраль - 28 023 гривны.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за март составила 103,8 тысячи гривен, его заместителей — от 70,4 тысяч до 103 тысяч гривен, государственного секретаря министерства — 86,6 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос "Украинских новостей".

    Зарплата, начисленная Авакову в марте, составила 43 339 гривен, а материальная помощь не начислялась. Кроме того, он получил 32 408 гривен премии за январь и за февраль — 28 023 гривны. Если разделить сумму премий на количество дней в году, то получается, что ежедневно глава МВД получает более тысячи гривен.

    После удержания налогов и сборов он получил 83 536 гривен. Зарплата Авакова за февраль составила 44,4 тысячи гривен.

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