Аваков получает более тысячи гривен премии каждый день

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за март составила 103,8 тысячи гривен, его заместителей — от 70,4 тысяч до 103 тысяч гривен, государственного секретаря министерства — 86,6 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос "Украинских новостей".

Зарплата, начисленная Авакову в марте, составила 43 339 гривен, а материальная помощь не начислялась. Кроме того, он получил 32 408 гривен премии за январь и за февраль — 28 023 гривны. Если разделить сумму премий на количество дней в году, то получается, что ежедневно глава МВД получает более тысячи гривен.

После удержания налогов и сборов он получил 83 536 гривен. Зарплата Авакова за февраль составила 44,4 тысячи гривен.