Карасев: Аваков готовит план ухода - от Порошенко и после Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков становится публичным политиком. Если раньше всесильный министр все чаще отмечался постами в Facebook, теперь Аваков предпочитает личные высказывания.

Так, по его мнению, Киев способен научить весь мир сопротивляться Москве в гибридной войне. Накануне чиновник начал рабочий визит в США, в рамках которого встретится с представителями Госдепартамента, ФБР и конгресса.

Помимо этого Аваков предложил вводить миротворцев на территорию Донбасса поэтапно.

"У меня есть свой план. Он называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все". Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. "Голубых касок" столько нет — на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону", — сказал глава МВД в интервью "Украинской правде".

В этой же беседе Аваков заявил: "хватит оглядываться на политические карьеры — надо быть государственниками!"

Месседж президенту

Аваков откровенно заявляет свою позицию, идущую вразрез с президентской, считает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его мнению, понятно, что это поиск ухода.

"Как эта власть, этот режим будет сдавать дела после выборов… Поскольку нет пока плана победы у президента Порошенко. Этот план может быть пока только при учете мнения Авакова и других ключевых игроков "Народного фронта" и власти. Сегодня мы видим, что этого нет. Поэтому это план ухода. Как уйти с гордо поднятой головой, на гребне успеха, не цепляясь за карьеру и власть", — сообщил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Карасев напоминает, что Аваков — министр-долгожитель: в 2019 году будет 5 лет, как занимает свой нынешний пост.

"Это не значит, что он готовится на политический покой. Он ищет варианты, но, мне кажется, главный месседж такой: не надо сейчас любой ценой бороться за переизбрание президенту, потому что это может просто привести к обнулению всех достижений, которые были у этой власти. Поскольку выиграть на данный момент невозможно, гарантий победы нет, значит, будут искать какие-то возможности — финансовые, административные, что в нынешних условиях уже не сработает", — подчеркнул политолог.

В конце концов, два Майдана, последний Майдан был не за то, чтобы нынешний президент переизбрался любой ценой, добавил Карасев.

План по Донбассу как альтернатива "Минску"

В то же время заявления Авакова могут быть претензией, анонсом на возможные другие позиции во власти — когда министр озвучивает план возвращения Донбасса, продолжает политолог.

"Тоже, кстати говоря, кажется, как план — сейчас дело не в том, как будет выполняться, а как альтернативный план минским соглашениям — вполне интересный подход. Поскольку минские соглашения, минские договоренности давно в тупике, как и минский процесс, но тем не менее наши западные партнеры, французы, Россия и дипломатия, дипломаты президента делают из минских соглашений догму. А Аваков говорит — это не догма, можно вот таким путем пройти. Кто сказал, что все должно крутиться вокруг минских договоренностей?", — указал Карасев.

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Это тоже особая позиция, считает он, возможно, Аваков рассчитывает с помощью такого своего плана предложить его в качестве программных положений, например, в предвыборной кампании какого-то реального кандидата.

"Во всяком случае, политическо-силовой клан Авакова, несмотря на рейтинги "Народного фронта", персональные рейтинги — это достаточно мощная, влиятельная сила нынешнего политического режима. Полицейско-силовой клан Авакова, его люди, его вертикаль, советники, его народные депутаты — это один из краеугольных камней нынешнего политического режима. И не считаться с мнением Авакова сейчас никто не может. Ни президент, ни тем более другие видные политические персоналии", — подытожил эксперт.