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    Парубий назвал проблемные пункты в дискуссии об Антикоррупционном суде

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    Политический кризис: страна в тупике (175)

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    По словам спикера, одна из ключевых позиций, по которой идут обсуждения, касается того, что "юриспруденция Антикоррупционного суда должна отвечать юриспруденции НАБУ и САП".
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. На данный момент остались две ключевые позиции по законопроекту об Антикоррупционном суде, "по которым идет дискуссия", заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

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    "Очень тяжелая дискуссия идет, непростая. Есть много рекомендаций Венецианской комиссии. Я не хочу слишком впадать в детали, но я скажу, что большинство из них мы согласовали. Остались две ключевые позиции, по которым идет дискуссия", — сказал Парубий в эфире телеканала "1+1".

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    Он пояснил, что одна из них касается того, что "юриспруденция Антикоррупционного суда должна отвечать юриспруденции НАБУ и САП".

    "Чтобы на них не падали тысячи и десятки тысяч дел, которые могут парализовать их работу", — добавил глава ВР.

    Второй принципиальный вопрос касается полномочий Общественного совета международных экспертов. "Я в данном случае поддерживаю позицию Венецианской комиссии, Общественный совет международных экспертов должен иметь право вето в отношении всех кандидатов, которые баллотируются в Антикоррупционный суд. Это обеспечит независимость данного суда и его высокий авторитет как в обществе, так и за рубежом", — сказал Парубий, уточнив, что вокруг этого вопроса идет наибольшая дискуссия.

    Молоточек судьи
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    В то же время спикер выразил мнение, что уже в мае Рада сможет перейти к рассмотрению и принятию решения по Антикоррупционному суду.

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    В конце прошлого года президент Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

    Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

    Напомним, 1 марта Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде в I чтении. 

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