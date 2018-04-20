Парубий назвал проблемные пункты в дискуссии об Антикоррупционном суде

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. На данный момент остались две ключевые позиции по законопроекту об Антикоррупционном суде, "по которым идет дискуссия", заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Очень тяжелая дискуссия идет, непростая. Есть много рекомендаций Венецианской комиссии. Я не хочу слишком впадать в детали, но я скажу, что большинство из них мы согласовали. Остались две ключевые позиции, по которым идет дискуссия", — сказал Парубий в эфире телеканала "1+1".

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Он пояснил, что одна из них касается того, что "юриспруденция Антикоррупционного суда должна отвечать юриспруденции НАБУ и САП".

"Чтобы на них не падали тысячи и десятки тысяч дел, которые могут парализовать их работу", — добавил глава ВР.

Второй принципиальный вопрос касается полномочий Общественного совета международных экспертов. "Я в данном случае поддерживаю позицию Венецианской комиссии, Общественный совет международных экспертов должен иметь право вето в отношении всех кандидатов, которые баллотируются в Антикоррупционный суд. Это обеспечит независимость данного суда и его высокий авторитет как в обществе, так и за рубежом", — сказал Парубий, уточнив, что вокруг этого вопроса идет наибольшая дискуссия.

В то же время спикер выразил мнение, что уже в мае Рада сможет перейти к рассмотрению и принятию решения по Антикоррупционному суду.

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В конце прошлого года президент Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

Напомним, 1 марта Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде в I чтении.