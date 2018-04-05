Не страшно. Станет ли антикоррупционный суд карманной структурой власти

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Депутаты Верховной Рады Украины внесли около 1700 поправок в президентский законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" при подготовке документа ко второму чтению, заявил депутат фракции БПП Сергей Алексеев.Депутат предполагает, что уже со следующей недели депутаты смогут начать изучать предложенные изменения.

Отметим, что 1 марта Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде в первом чтении. Президент Петр Порошенко призвал не медлить с принятием этого документа и посоветовал не выходить за рамки Конституции при доработке документа.

Подробнее о подготовке документа ко второму чтению в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат, заместитель главы комитета правовой политики и правосудия Сергей Алексеев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки часу може знадобитись на розгляд всіх запропонованих змін і уточнень? Правок близько 1700.

— Ми вже готові до такої кількості правок. Наш комітет уже мав досвід розглядати порядку чотирьох тисяч правок, коли ми розглядали правки до процесуальних кодексів, тоді ми пішли таким шляхом. На комітеті проголосували за те, що правки буде розглядати робоча група, до робочої групи можуть долучатись усі бажаючі, як нардепи, так і громадськість, і автори правок, і хто завгодно.

Справа в тому, що коли працює робоча група, вона може працювати кожен день, цілий робочий день і набагато швидше буде розглядати правки, ніж під час повного засідання комітету, яке відбувається раз на тиждень. Тоді можемо довго це робити.

Я вважаю, ми і зараз таким чином підемо, створимо робочу групу і будемо працювати, тоді ми зможемо більш-менш швидко їх опрацювати, за два-три тижня.

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За якою процедурою робоча група буде розглядати ці правки?

— Таке рішення ще не ухвалено. Це лише досвід розгляду попередніх правок. Якщо буде таке рішення ухвалене, робоча група буде працювати у відкритому форматі, як і минулого разу, ще раз повторююсь, що можуть долучитися усі бажаючі, як нардепи, автори правок, так і громадськість може долучитися до роботи зі своїми ініціативами.

Після цього робочою групою буде сформована таблиця, цю таблицю правок вже розгляне і затвердить комітет, і потім ми можемо переходити до другого читання у залі.

Коли орієнтовно документ може бути проголосований? Хоча б друге читання?

— Якщо ми будемо працювати в дуже щільному графіку, то ми десь за три тижні маємо впоратися. Якщо ми з цього тижня почнемо і будемо працювати так наполегливо.

Чому так багато правок?

— Тому що дуже гучний і важливий для нашої країни законопроект, дуже багато про це в ЗМІ кажуть, дуже велика увага серед наших міжнародних партнерів, знаємо, відчуваємо, депутати майже всіх фракцій заявили правки, було чотири альтернативні законопроекти. Тобто, альтернативні законопроекти, умовно кажучи, розбили на правки. Тому так багато правок.

Чи є уявлення на даному етапі, як буде виглядати і функціонувати Вищий антикорупційний суд?

— Це дискусія. Я лише скажу що самими нагальними питаннями є порядок обрання кандидатів до Вищого антикорупційного суду і підвідомчість Антикорупційного суду, будуть підвідомчі лише справи НАБУ, або більш широкий спектр справ. І ще дуже багато різних питань, але вони суто професійні. Буде дискусія.

Запад будет давить на власть ради принятия адекватного закона об Антикорсуде, считает глава Института публичной политики и консалтинга «Инполит» Сергей Быков.

Чому так багато правок? І так багато, до речі, враховуючи, що їх внесли 68 депутатів загалом.

— Насправді, така велика кількість правок до закону про Вищий антикорупційний суд є цілком виправданою. Використовуючи маніпулятивні технології порядку денного, парламентарям був представлено лише президентський законопроект, який зрештою і був ухвалений у першому читанні. І не надали можливості парламентарям розглядати інші альтернативні законопроекти.

А як я нагадаю, їх було чотири. Тобто, №7440, №7440-2 від Сергія Капліна, третій — від "Самопомочі" і четвертий від депутатів "Батьківщини". Тобто, необхідно було взагалі надати можливість розгляду також й альтернативних законопроектів, і в тому випадку, якщо був би ухвалений один із цих альтернативних законопроектів, нам би вдалося уникнути такої великої кількості правок.

Чи вигідно комусь затягувати момент голосування закону, створення безпосередньо якоїсь структури окремої?

— Насправді, немає сенсу жодним політичним силам сьогодні затягувати цей процес. Сам законопроект передбачає, що створення Вищого антикорупційного суду, запуск його роботи, відбудеться лише за кілька років.

Тобто, це досить тривалий процес. І відповідно необхідно наразі до другого читання унормувати ті позиції щодо унеможливлення політичного тиску на членів Вищого антикорупційного суду, знизити можливість впливу з боку політичних еліт, певних політичних кланів — це якраз основний спектр тих правок, що були внесені до закону, ухваленого в першому читанні.

Якщо навіть закон проголосують, наскільки велика ймовірність того, що сама структура з'явиться у найшвидші терміни? Чи не вийде як з ДБР?

— Насправді, дійсно, структура має бути створена, але що головне? Ми сьогодні стоїмо перед викликом, коли вищий антикорупційний суд буде завалений дрібними справами, абсолютно дріб'язковими, адже яке головне покликання Вищого антикорупційного суду?

Це розгляд корупційних справ топ-чиновників. А не голови сільради, депутатів сільрад, а хтось не задекларував мішок картоплі, а хтось не задекларував якусь стареньку «Таврію»… Тут має бути розгляд справ виключно вищих топ-корупціонерів, які збагачуються мільйонами та мільярдами гривень.

Це саме те питання, на якому акцентували і пан Соболєв у коментарі журналістам після ухвалення закону у першому читанні, тобто, необхідно зробити кілька простих правок, аби цей суд розглядав лише справи топ-чиновників, інакше ми побачимо ту саму ситуацію, що відбувається навколо НАЗК, коли члени НАЗК не можуть розглянути ту велетенську кількість декларацій і перевірити їх. І у нас просто не вистачає часу для розгляду питань декларацій топ-чиновників.

А якщо голосування провалять? Чи зроблять Антикорупційний суд кишеньковою структурою?

— Насправді я переконаний, що у разі неухвалення закону або ухвалення його у неадекватній редакції, ми побачимо досить негативну реакцію з боку наших європейських партнерів, і, відповідно, українська опозиція буде звертатися до європейських партнерів вже з закликами додаткового зовнішнього тиску на українську владу, опозиція зі свого боку буде організовувати внутрішній тиск на владу з метою унормування і адаптації закону, а Захід відповідно буде тиснути ззовні на українську владу з метою ухвалення адекватного закону, або зміни взагалі закону.

К слову, советник Transparency International Ukraine, руководитель проекта "Общественная поддержка запуска Антикоррупционного суда" Максим Костецкий заявил, что Антикорсуд по модели Порошенко будет завален несвойственной работой. Он также считает, что Рада к Антикорсуду относится как к нежеланному ребенку.