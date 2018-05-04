Почему МВФ даст Украине денег

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной политики

Украина сегодня занимает второе место среди должников Международного валютного фонда с объемом заимствований в 11,9 млрд долларов, уступая лишь Греции – 12.8 млрд долларов. Правда, если Фонд все же выдаст в этом году очередной транш, то Киев имеет все шансы стать абсолютным чемпионом. И очень похоже, что так оно и будет.

Причина банальна. Если МВФ денег не даст, то Украина, объявив дефолт, обнулит свои обязательства перед ним. Кроме финансового это будет мощнейший репутационный удар не только по Фонду, но и прежде всего по Белому Дому, который фактически является монопольным управляющим этой финансово-политической организации. Впору будет заговорить об очередной гибридной атаке Кремля через своих агентов влияния на Печерских холмах. Впрочем, дефолт Украины по внешним обязательствам может быть даже очень желанным для всех держателей западных долгов в нашей стране. В конце концов, если Киев объявит себя банкротом, то можно будет не платить не только по госдолгам, но и по коммерческим, ссылаясь на форс-мажор в стране. В настоящее время, по разным данным первый составляет в пределах 50 млрд. долларов. Второй – более 100 млрд. долларов. Это же какой гешефт для всех, кто ныне управляет этим долговым пулом! Почему бы между собой не договориться о долях в дерибане доверчивых западных кредиторов и под сурдинку возможного будущего майдана по итогам скорых президентских выборов не растащить все по своим оффшорным норам? Чем не план, который объясняет такую неуступчивость Банковой по реализации требований МВФ в части создания антикорсуда и повышения цен на голубое топливо для населения до уровня импортного паритета?

Читайте также: Апрель наступил. Где транш МВФ?

Тем более, что и возвращать-то что сейчас, что в перспективе, становится все более нечем. В этом году, например, может окончательно накрыться металлургическая отрасль страны. Начнем с того, о чем молчат на Банковой. Во-первых, Украина попала под заградпошлины США в части поставок туда изделий из стали и алюминия. И это несмотря на то, что целый год мы оббивали пороги Минторга Америки с челобитными на предмет исключения нас из антидемпингового расследования по сему сегменту экспорта в США. На секундочку потеряли рынок в почти полмиллиарда долларов. Следом за США заградпошлины на украинскую продукцию ввела Мексика. Кто еще доподлинно неизвестно, потому как местные СМИ об этом предпочитают помалкивать. По известным причинам. Но то, что вал закрытий рынков для украинских металлургов будет нарастать – очевидно. Потому как на дворе мировая торговая война между титанами: США, ЕС, КНР. Не до пигмеев, пусть и формально стратегических. Так в настоящее время, Киев уже обратился в Брюссель с челобитной не трогать экспорт из стали на тамошний рынок. Оказывается, что в ЕС ныне ведут антидемпинговое расследование в отношении 26 видов товарной продукции из Украины на предмет введения для них заградпошлин. И какие позиции попали под раздачу? Естественно сталь и изделия из нее. В настоящее время доля наших металлургов на европейском рынке составляет 1,3 млрд евро в год. И очень велики шансы, что ЕС недовольный ходом реформ в Украине, отказом вырубать карпатский лес и готовый на эту тему даже обращаться в ВТО, возьмет и проигнорирует вопли Киева о нарушении духа соглашения по Ассоциации. И лишит нашу металлургическую отрасль своего рынка. Причем ответит в симметричном духе: мол вы же с лесом-кругляком нарушаете СА, а нам почему нельзя? Шутка, естественно. Никто так откровенен не будет. Но, по сути, мотивация может быть и такой со стороны Брюсселя. В результате валютоприносящая отрасль, которая и так после событий 2014-го года и "добровольного" ухода с рынков СНГ, упала вдвое, может после потери рынков ЕС, США, Мексики и прочих, о которых мы пока не знаем, исчезнуть как вид. Потому как внутренние потребности Украины в метизделиях очевидно крошечны для того, чтобы удержать отрасль на плаву.

Неочевидны еще последствия мировой торговой войны в области сельхозпродукции. Пока не докатилось. Но если и они обернутся для Киева в минус, то страна вовсе лишится валютных поступлений. Единственными "кормильцами" в этом плане останутся гастарбайтеры. В прошлом году официально перевели в страну – 9 млрд. долларов. А неофициально завезли еще 20. Однако с учетом того, что Банковая намерена вводить различные дискриминационные меры в отношении вынужденных трудовых мигрантов, включая лишение гражданства, то поток точно будет падать.

Возможно, именно в этом кризисном контексте МВФ на недавних апрельских встречах с представителями украинской власти вдруг начал снижать резкость тона в отношении Киева и исполнения последним требований по нынешней кредитной программе. Нет, не подумайте ничего дурного. Антикорсуд, который должен быть создан на основании закона, написанного в Фонде, остался одним из главных требований заемщика. Но вот об импортном паритете цены на газ уже не говорили. По крайней мере, первый заместитель председателя, Дэвид Липтон высказываясь о необходимости поднять цену на голубое топливо, мотивировал этот шаг беспокойством Фонда за финансовое положение "Нафтогаза". Мол, надо бы его улучшить. Видимо, в момент речения, ничего более глупого на ум чиновника не пришло. А сказать что-то нужно было. Так вот несколько слов о "плачевном" состоянии финансов "Нафтогаза" за пару последних лет.

По итогам 2017 года НАК "Нафтогаз Украины" получил чистую прибыль в размере 39,33 млрд грн ($1,5 млрд). На выплату дивидендов правительство планирует направить 30% прибыли, или 11,8 млрд грн. 45% прибыли, или 17,7 млрд грн, планируется оставить нераспределенными, 20%, или 7,9 млрд грн, планируется направить на развитие и 1,97 млрд грн (5%) – в резервный капитал.

Читайте также: Игры на понижение. Приватизация ОПЗ: миллионы тают на наших глазах

Фактически прибыль "Нафтогаза" почти сравнялась с прибылью российского Газпрома (100,3 млрд руб. по итогам 2017 года, или $1,63 млрд). При этом обратите внимание на разницу масштабов хозяйственной деятельности этих двух субъектов. При равности прибыльности. Естественно у "Нафтогаза" "насильно" отжатой у населения за счет перепродажи газа собственной добычи чуть ли не тысячью процентов рентабельности!

В 2016 году прибыль "Нафтогаза" составляла 26,5 млрд грн, соответственно за год она на увеличилась на 48%. "Бедствующее" руководство и члены наблюдательного совета "Нафтогаза" получили 204 млн грн трудовых выплат по итогам 2017 года. В частности, шесть членов правления и девять директоров направлений получили 179,5 млн грн заработной платы и премий. Для сравнения, годом ранее (в 2016-м) четыре члена правления и шесть директоров заработали 86,6 млн грн. Члены наблюдательного совета получили 24,5 млн грн вознаграждения и возмещения расходов. Годом ранее выплаты составляли 20,07 млн грн.

О каком же улучшении финансового положения "Нафтогаза" вел речь господин Липтон. По-моему, оно и так блестяще. Скоро Газпром рядом будет выглядеть нищебродом.

Так что, возможно, расчеты Банковой на то, что МВФ, рассчитывая свои риски получить дефолтного должника, решил отступить по крайней мере в вопросе цены на газ, имеют под собой фактические основания. Ведь в любом случае, очередной транш, если будет дан, пойдет на выплату долгов Киева перед МВФ. Без особой задержки в резервах НБУ.

Что же касается закона об антикорсуде, то после первого чтения он оброс двумя тысячами поправок. Рассматривать их можно до "второго пришествия". Петра Алексеевича. В конце концов у нас же демократия и никто не может лишить права избранников народа на дискуссию вокруг такого судьбоносного закона. Или в МВФ ныне за возвращение к тоталитарному стилю управления сталинского периода?

Одним словом, если Фонд рискнет обанкротить Украину, не выдав очередного транша, то Блок панамских патриотов точно выкрутится и еще останется в наваре. А вот руководство МВФ наверняка отправят в отставку с "волчьим билетом" как минимум. Так что расчеты Банковой на предмет выдавливания из Фонда денег, потому как непонятно кому от его скупости и неуступчивости хуже будет, вполне может оказаться эффективной. К слову, схоже себя вело в свое время руководство Греции в переговорах с МВФ. Ну и утерло нос последнему. Сдался Фонд на "милость" должника. Может и Киеву подфартит.