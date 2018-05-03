Безвиз, церковь, "прочь от Москвы". С чем Порошенко намерен побеждать

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Петр Порошенко в мае 2014 года выиграл выборы президента с результатом 54,7%. А через четыре года его рейтинг упал почти в 10 раз — до антирекордных 5,5%.

При этом чем ближе к выборам, которые должны состояться 31 марта 2019 года, тем хуже ситуация у Порошенко — поддержка уменьшается ежемесячно. Если раньше президент делил первое-второе место в опросах со своим главным конкурентом Юлией Тимошенко, теперь он не только выпал из лидирующей тройки, но и оказался шестым, пропустив вперед Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского.

Вариант не идти на выборы Порошенко в администрации президента не рассматривается. Еще в 2016 году Игорь Грынив, политтехнолог и один из близких соратников главы государства, говорил, что Порошенко будет баллотироваться в 2019 году. При этом у технологов Порошенко — крайне непростая задача: победить на выборах и как-то перебить антирейтинг президента в 82%.

Маловато будет "побед"

За четыре года в главном кресле страны Порошенко не накопил достижений, которыми может похвастаться перед украинцами. Из явных "плюсов" — только безвиз. Кроме него президент постоянно говорит об укреплении армии и стабилизации экономики, но война в Донбассе продолжается, а жители страны беднеют.

Еще один "кит" публичной риторики Порошенко — борьба с РФ и всем российским, "прочь от Москвы", однако товарооборот между странами в это время парадоксально растет.

Президенту нужно что-то новое, и это новое мы уже увидели: "церковные инициативы" Порошенко — явный сигнал старта его предвыборной кампании. И даже если реально создать поместную церковь в ближайшее время не получится, эту цель можно обозначить как некое светлое завтра.

"НАТО, ЕС, поместная церковь, победа над Путиным. В принципе, раскрутки этих четырех фейковых тем Порошенко достаточно, чтобы еще год устраивать разные шоу, позволяющие ему спокойно досидеть до окончания президентского срока", — отмечает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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Нужны новые расколы

Кроме демонстративной борьбы с внешним врагом, которым обозначена Россия, президент Порошенко и его окружение продолжает сражаться с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и кое-как балансировать отношения с министром внутренних дел, "народно-фронтовиком" Арсеном Аваковым.

Единства ни в коалиции Блока Порошенко с "Народным фронтом", ни во власти в целом давно нет, что тоже подтачивает позиции президента и уменьшает его шансы на второй срок. А если объединяться не получается, приходится вспоминать бессмертный принцип "разделяй и властвуй" — только разделять в очередной раз украинцев.

В ближайший год Украину ждет еще много "гуманитарных" скандалов, прогнозирует политолог Руслан Бортник.

"Вся гуманитарная проблематика – церковь, язык, история, – будет развиваться до выборов. Будет использоваться (властью) как элемент разделения общества и манипулирования общественным мнением. Это неизбежно. Это элементы разрушения Украины", – уверен эксперт.

С чем Порошенко пойдет "к людям"

Технологи президента к концу лета окончательно определят набор "позитива", с которым Порошенко пойдет на выборы, считает политолог Павел Рудяков. В этот же список включат и "церковную" тему — независимо от то, будет ли позитивный ответ.

"Его будет мало, этого позитива. Он практически исчерпан. Можно было бы продать Roshen, но мне кажется, что это будет удар ниже пояса Roshen. Поэтому вся кампания будет строиться на нейтрализации конкурентов. … Будут гаситься потенциальные кандидаты, в первую очередь Тимошенко. И будут вытягиваться кандидаты, которых нужно провести во второй тур и выиграть во втором туре у них", — прогнозирует эксперт.

Но и здесь Порошенко столкнется с проблемами: для подобной "антикампании" нужны очень серьезные ресурсы и профессионализм исполнителей, а с ним в последнее время — большие проблемы, говорит Рудяков. К тому же против Порошенко может выступить часть западных элит.

"Так что кампания у нас превратится в грязь и мразь, но это будет антикампания со стороны Порошенко", — подытожил политолог.

Нужен удобный соперник… но он может и не понадобится

Возможно, в течение года мы увидим позитивные подвижки по поводу миротворческой миссии в Донбассе, что Порошенко тоже сможет записать себе в актив. Хотя это и маловероятно, отмечает политический эксперт Дмитрий Разумков.

"Будут пытаться на политическое знамя Петра Алексеевича повесить определенную экономическую стабилизацию в государстве, хотя президент к ней относится постольку-поскольку. Если можно назвать это стабилизацией, это больше заслуга Кабинета министров и экономического блока", — уверен политолог.

В целом же, подчеркивает он, мы будем видеть поляризацию, разделение общества.

"Пытаются таким образом собрать электорат президента, который есть сегодня, плюс тот электорат, который от него отошел по тем или иным причинам. Будут пытаться уменьшить антирейтинг Порошенко – он у него на сегодняшний момент достаточно высокий. … И подбирать правильного спарринг-партнера. На сегодняшний момент такого еще нет, он не определен", — сообщил Разумков.

Впрочем, спарринг-партнер президенту понадобится, только если он выйдет во второй тур выборов. А этот второй тур — все дальше и дальше от Порошенко.