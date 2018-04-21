Глава Минфина о замедлении темпа реализации реформ: не вижу

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк в целом не видит замедления в реализации реформ в Украине, хотя признает сложность принятия закона о создании антикоррупционного суда, которого требует МВФ.

Накануне МВФ раскритиковал Киев в промедлении темпа реализации реформ и заявил, что для получения очередного транша важно повысить цены на энергоносители в Украине. Еще одним из главных требований фонда для дальнейшего кредитования Киева является создание антикоррупционного суда, законопроект о чем прошел только первое чтение в Раде, по нему внесены теперь около 2 тысяч правок ко второму чтению.

"Я бы не сказал, что курс реформ замедлился на самом деле. Просто сейчас все фокусируются на принятии закона об антикоррупционном суде, и действительно этот процесс не происходит так быстро как хотелось бы, но понятно что это один из самых сложных вопросов, поэтому если посмотреть за рамками создания антикоррупционного суда, то у нас движется вперед реформа охраны здоровья, у нас движется вперед реформа энергетики, у нас в принципе по всем направлениям идет развитие. Мы недавно приняли стратегию по реформированию банковского сектора, то есть много есть шагов", — сказал Данилюк в интервью украинской службе "Голос Америки", комментируя вчерашнее заявление МВФ по темпу реформ.

Данилюк отметил, что ключевым вопросом является создание антикоррупционного суда, и ему хотелось бы, чтобы решение этого вопроса не создавало впечатления, что на Украине в целом тормозится процесс всех реформ. "Ни в коем случае (мы не остановились с реформам — ред.)", — отметил министр.

Он выразил надежду, что Рада примет закон о создании антикоррупционного суда в несколько ближайших недель, после чего, по его словам, Киеву нужно будет выполнить еще несколько требований МВФ для получения транша. Министр при этом сказал, что сотрудничество с МВФ является важным для финансовой стабильности Украины, поскольку при планировании бюджета и других программ Киев планировал и помощь от МВФ.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.