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    Глава Минфина о замедлении темпа реализации реформ: не вижу

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    Министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что в Украине движется вперед реформа охраны здоровья, движется вперед реформа энергетики, по всем направлениям идет развитие.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк в целом не видит замедления в реализации реформ в Украине, хотя признает сложность принятия закона о создании антикоррупционного суда, которого требует МВФ.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Накануне МВФ раскритиковал Киев в промедлении темпа реализации реформ и заявил, что для получения очередного транша важно повысить цены на энергоносители в Украине. Еще одним из главных требований фонда для дальнейшего кредитования Киева является создание антикоррупционного суда, законопроект о чем прошел только первое чтение в Раде, по нему внесены теперь около 2 тысяч правок ко второму чтению.

    "Я бы не сказал, что курс реформ замедлился на самом деле. Просто сейчас все фокусируются на принятии закона об антикоррупционном суде, и действительно этот процесс не происходит так быстро как хотелось бы, но понятно что это один из самых сложных вопросов, поэтому если посмотреть за рамками создания антикоррупционного суда, то у нас движется вперед реформа охраны здоровья, у нас движется вперед реформа энергетики, у нас в принципе по всем направлениям идет развитие. Мы недавно приняли стратегию по реформированию банковского сектора, то есть много есть шагов", — сказал Данилюк в интервью украинской службе "Голос Америки", комментируя вчерашнее заявление МВФ по темпу реформ.

    Данилюк отметил, что ключевым вопросом является создание антикоррупционного суда, и ему хотелось бы, чтобы решение этого вопроса не создавало впечатления, что на Украине в целом тормозится процесс всех реформ. "Ни в коем случае (мы не остановились с реформам — ред.)", — отметил министр.

    Он выразил надежду, что Рада примет закон о создании антикоррупционного суда в несколько ближайших недель, после чего, по его словам, Киеву нужно будет выполнить еще несколько требований МВФ для получения транша. Министр при этом сказал, что сотрудничество с МВФ является важным для финансовой стабильности Украины, поскольку при планировании бюджета и других программ Киев планировал и помощь от МВФ.

    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.

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