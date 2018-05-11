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    Минфин решил экономить на СБУ и ГПУ

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    По словам министра финансов Александра Данилюка, в Украине количество прокуроров на тысячу человек населения самое высокое в Европе, далее - Служба безопасности.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк заявил о необходимости сокращения расходов на Генеральную прокуратуру и Службу безопасности, заявил глава Минфина в интервью журналу "Новое время".

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    "Сегодня у нас количество прокуроров на тысячу человек населения самое высокое в Европе. Далее — Служба безопасности. Я в первую очередь имею в виду экономические подразделения. Лучше на контрразведку выделять больше денег, ведь она реально защищает нашу независимость. В сокращении бюджетов ГПУ и СБУ мы не только экономим расходы, но еще и даем дополнительные стимулы для развития экономики", — сказал министр.

    По его словам, такое сокращения будет компенсатором потерь при ведении налога на выведенный капитал, который не поддержали в Международном валютном фонде из-за рисков для экономики.

    "Даже если будут потери для бюджета, а учитывая то, что в первые годы они будут, мы должны найти компенсаторы", — добавил Данилюк.

    Ранее сообщалось, что Киев может заключить с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу расширенного финансирования после окончания текущей.

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