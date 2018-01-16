Глава Минфина просит Кабмин уволить "символ коррупции" Насирова

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что считает недопустимым дальнейшее пребывание на посту главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

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"Считаю недопустимым то, что человек, который уже стал символом коррупции и открыто нарушил закон о государственной службе, имея не только украинское гражданство, формально остается главой ДФС уже почти год с момента отстранения. Между тем ДФС остается без постоянного руководителя, который мог бы взять на себя полную ответственность и провести полноценную институциональную реформу службы", — написал Данилюк на своей странице в Facebook.

Страница Александра Данилюка в Facebook Пост Александра Данилюка с требованием уволить Романа Насирова

Он намерен поднять вопрос об увольнении главы ГФС на заседании правительства 17 января.

"Минфин уже давно обратился в Кабмин об увольнении Романа Насирова, но соответствующего решения не было. Поэтому эту среду буду поднимать этот вопрос на заседании правительства. Мы, как правительство, отвечает перед украинским народом, должны быть примером и строго соблюдать законодательство. Надеюсь на поддержку коллег", — заявил министр финансов.

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Ранее отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что врачи обнаружили у него онкологическое заболевание, его уже прооперировали.