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    Глава Минфина просит Кабмин уволить "символ коррупции" Насирова

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    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (259)

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    Александр Данилюк считает, что увольнение главного фискала страны даст толчок для изменений и реформирования ГФС Украины. Он просит коллег по правительству поддержать увольнение Насирова.
    Роман Насиров на суде
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что считает недопустимым дальнейшее пребывание на посту главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

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    "Считаю недопустимым то, что человек, который уже стал символом коррупции и открыто нарушил закон о государственной службе, имея не только украинское гражданство, формально остается главой ДФС уже почти год с момента отстранения. Между тем ДФС остается без постоянного руководителя, который мог бы взять на себя полную ответственность и провести полноценную институциональную реформу службы", — написал Данилюк на своей странице в Facebook.

    Страница Александра Данилюка в Facebook
    Пост Александра Данилюка с требованием уволить Романа Насирова

    Он намерен поднять вопрос об увольнении главы ГФС на заседании правительства 17 января.

    "Минфин уже давно обратился в Кабмин об увольнении Романа Насирова, но соответствующего решения не было. Поэтому эту среду буду поднимать этот вопрос на заседании правительства. Мы, как правительство, отвечает перед украинским народом, должны быть примером и строго соблюдать законодательство. Надеюсь на поддержку коллег", — заявил министр финансов.

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    Ранее отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что врачи обнаружили у него онкологическое заболевание, его уже прооперировали.

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