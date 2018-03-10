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    Александр Мертенс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Национальный банк Украины
    НБУ неспособен контролировать инфляцию – эксперт
    07:10 22.01.2018
    489Курс гривны летит в пропасть
    По словам профессора кафедры финансов Киево-Могилянской академии Александра Мертенса, причины нездорового состояния экономики Украины — гораздо более фундаментальные, чем монетарная политика.
    Подготовка призванных в украинскую армию военнослужащих
    Деньги на армию: в Украине задают неправильные вопросы – эксперт
    11:32 07.09.2016
    3696
    Профессор кафедры финансов Национального Университета "Киево-Могилянская Академия" Александр Мертенс заявил, что правильно говорить не о том, сколько мы готовы потратить процентов ВВП на армию, а что хотим получить.
    Международный валютный фонд
    Власти не хотят напрягаться для сотрудничества с МВФ – эксперт
    11:13 23.08.2016
    667Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Профессор кафедры финансов НаУКМА Александр Мертенс заявил, что в верхних эшелонах власти возникла некая расслабленность в отношении экономической ситуации в стране, поэтому власти не проявили должного желания для выполнения условий кредита МВФ.
    Александр Мертенс
    Чем закончатся игры с курсом доллара? Прогноз эксперта
    10:22 18.08.2016
    6557
    Профессор кафедры финансов Национального Университета "Киево-Могилянская Академия" Александр Мертенс в эфире "ГС" заявил, что неполадки с внедрением е-декларирования никак не влияют на девальвацию национальной валюты.
    Отделение Приватбанка
    Арест счетов "ПриватБанка": Порошенко атакует Коломойского – эксперт
    08:23 09.08.2016
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    Профессор кафедры финансов НаУКМА Александр Мертенс и политолог Екатерина Одарченко проанализировали политические и экономические аспекты ареста счетов крупнейшего банка страны.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Будет ли работать система субсидий. Мнение Мертенса
    08:27 28.07.2016
    934Тарифные протесты.
    Сколько бы не понадобилось средств для субсидий, в госбюджете необходимые резервы найдутся, убежден профессор Александр Мертенс. По его мнению, сейчас главное сделать процесс получения компенсаций прозрачным и понятным для людей.
    Владимир Гройсман и Арсений Яценюк
    Можно ли спасти Украину после Яценюка. Опрос экспертов
    12:33 21.04.2016
    2141Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Состоялось первое заседание нового Кабмина, где были определены ключевые приоритеты работы. Станет ли правительство Гройсмана более эффективным, чем Кабмин Яценюка, спрогнозировали эксперты Антон Финько и Александр Мертенс.
    Национальный банк Украины
    Работает не как регулятор. Эксперт о претензиях к Нацбанку
    13:27 03.03.2016
    201Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    НБУ не сделал ничего в отношении ограничений на валютном рынке либо в отношении рынка долговых обязательств. Инфляционное таргетирование так и не работает, а регулятор ведет себя, скорее, как аналитическое агентство, заявил эксперт Александр Мертенс.
    Национальный банк Украины
    Мертенс: НБУ должен выступать регулятором, а не аналитиком
    20:20 02.03.2016
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    Профессор Александр Мертенс отметил, что функция НБУ, как регулятора, заключается в том, чтобы рассказывать про цели и нести ответственность за их достижение, а не заниматься аналитическими прогнозами.
    Гривна и доллары
    Эксперт объяснил, почему НБУ ухудшил прогноз роста ВВП
    13:14 29.01.2016
    227Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Профессор кафедры финансов Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Александр Мертенс прогнозирует, что падение ВВП продолжится и в 2016 году.
    Министерство финансов Украины
    Эксперт: одного бюджетирования страны на три года вперед недостаточно
    12:03 31.12.2015
    140Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Минфин планирует внедрить практику формирования бюджета на три года. Профессор кафедры финансов Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Александр Мертенс уверен, что для реальных перемен в стране необходимо провести целый ряд реформ.
    Доллары и гривны
    Экономика достигла дна и стабилизировалась - Мертенс
    14:18 05.10.2015
    858Украина в ожидании новых траншей МВФ.
    Правительство не сумело убедить МВФ в том, что Кабмин в состоянии осуществить серьезные изменения в Украине. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Александр Мертенс.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Правительство не может убедить МВФ в способности к изменениям - эксперт
    12:16 05.10.2015
    232Украина в ожидании новых траншей МВФ.
    МВФ как кредитор достаточно консервативен, он не будет поддерживать изменения, если правительство его не убедит, что это будет в плюсс, читает профессор кафедры финансов национального университета "Киево-Могилянская академия" Александр Мертенс.
    Деньги
    Эксперт: будущее гривны зависит от продолжения программы сотрудничества с МВФ
    21:31 26.08.2015
    366Экономический кризис
    По мнению профессора кафедры финансов Национального Университета "Киево-Могилянская Академия" Александра Мертенса, гривна набрала такой запас девальвации, что на нее не могут повлиять "лопанье пузырей" на мировых рынках.
    Кошелек. Архивное фото
    После транша МВФ не стоит ожидать укрепления гривны - Мертенс
    07:13 05.08.2015
    1318Списание госдолга Украины кредиторами
    По мнению эксперта, в Украине достаточно высокая инфляция, "которая скоро уже догонит эффект девальвации, которая произошла, поэтому никто не говорит про укрепление гривны".
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Транш МВФ окажет психологическое влияние на валютный рынок - эксперт
    06:10 05.08.2015
    744Списание госдолга Украины кредиторами
    В Минфине считают, что транш МВФ помогут успокоить валютный рынок Украины. Однако премьер-министр Арсений Яценюк заявляет, что весь второй транш уйдет в золотовалютные резервы Национального банка.
    Гривна
    Мимо кассы. Второй транш МВФ курс гривны не укрепит – эксперт
    09:16 04.08.2015
    1762Списание госдолга Украины кредиторами
    В Минфине рассчитывают на то, что 1,7 млрд долларов от МВФ помогут успокоить валютный рынок. Однако эксперты уверены в том, что стабилизация курса гривны – максимум, на что можно рассчитывать в условиях нынешнего экономического кризиса.
    Миссия Международного валютного фонда. Архивное фото
    Вопросы фискальной политики нужно согласовывать с правительством - эксперт
    05:36 15.07.2015
    122Украина, экономика, катастрофа
    В МВФ уверены, что парламент планирует принять пакетом семь опасных для экономики фискальных законов. В случае принятия документов, расходы госбюджета увеличатся.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Новый транш МВФ – туманные перспективы
    09:09 14.07.2015
    1075Украина, экономика, катастрофа
    Профессор кафедры финансов Национального Университета "Киево-Могилянская Академия" Александр Мертенс напомнил, что МВФ был неприятно удивлен голосованием по законопроекту о реструктуризации валютных кредитов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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