Профессор кафедры финансов Национального Университета "Киево-Могилянская Академия" Александр Мертенс заявил, что правильно говорить не о том, сколько мы готовы потратить процентов ВВП на армию, а что хотим получить.
Профессор кафедры финансов НаУКМА Александр Мертенс заявил, что в верхних эшелонах власти возникла некая расслабленность в отношении экономической ситуации в стране, поэтому власти не проявили должного желания для выполнения условий кредита МВФ.
Профессор кафедры финансов Национального Университета "Киево-Могилянская Академия" Александр Мертенс в эфире "ГС" заявил, что неполадки с внедрением е-декларирования никак не влияют на девальвацию национальной валюты.
Сколько бы не понадобилось средств для субсидий, в госбюджете необходимые резервы найдутся, убежден профессор Александр Мертенс. По его мнению, сейчас главное сделать процесс получения компенсаций прозрачным и понятным для людей.
Состоялось первое заседание нового Кабмина, где были определены ключевые приоритеты работы. Станет ли правительство Гройсмана более эффективным, чем Кабмин Яценюка, спрогнозировали эксперты Антон Финько и Александр Мертенс.
НБУ не сделал ничего в отношении ограничений на валютном рынке либо в отношении рынка долговых обязательств. Инфляционное таргетирование так и не работает, а регулятор ведет себя, скорее, как аналитическое агентство, заявил эксперт Александр Мертенс.
Профессор Александр Мертенс отметил, что функция НБУ, как регулятора, заключается в том, чтобы рассказывать про цели и нести ответственность за их достижение, а не заниматься аналитическими прогнозами.
Минфин планирует внедрить практику формирования бюджета на три года. Профессор кафедры финансов Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Александр Мертенс уверен, что для реальных перемен в стране необходимо провести целый ряд реформ.
МВФ как кредитор достаточно консервативен, он не будет поддерживать изменения, если правительство его не убедит, что это будет в плюсс, читает профессор кафедры финансов национального университета "Киево-Могилянская академия" Александр Мертенс.
По мнению профессора кафедры финансов Национального Университета "Киево-Могилянская Академия" Александра Мертенса, гривна набрала такой запас девальвации, что на нее не могут повлиять "лопанье пузырей" на мировых рынках.
В Минфине рассчитывают на то, что 1,7 млрд долларов от МВФ помогут успокоить валютный рынок. Однако эксперты уверены в том, что стабилизация курса гривны – максимум, на что можно рассчитывать в условиях нынешнего экономического кризиса.
Профессор кафедры финансов Национального Университета "Киево-Могилянская Академия" Александр Мертенс напомнил, что МВФ был неприятно удивлен голосованием по законопроекту о реструктуризации валютных кредитов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".