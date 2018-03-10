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В Минфине рассчитывают на то, что 1,7 млрд долларов от МВФ помогут успокоить валютный рынок. Однако эксперты уверены в том, что стабилизация курса гривны – максимум, на что можно рассчитывать в условиях нынешнего экономического кризиса.