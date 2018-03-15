наверх
15.03.201820:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Глава Минфина сообщил, грозит ли Украине дефолт

    (обновлено: )66204
    Министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что не не видит никаких предпосылок для дефолта ни в этом году, ни в 2019, ни в 2020 году.
    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Украине не грозит дефолт в течение 2018-2020 годов в связи с необходимостью выполнения международных долговых обязательств в этот период, заявил глава Минфина Украины Александр Данилюк.

    Как заробитчане влияют на экономику Украины
    РИА Новости Украина
    Как заробитчане влияют на экономику Украины

    Ранее глава минсоцполитики Украины Андрей Рева заявил, что прекращение сотрудничества Киева и МВФ грозит Украине дефолтом, поскольку в таком случае у страны не будет денег для возврата накопившихся долгов.

    "Никакого дефолта не будет. Я не вижу никаких предпосылок для этого ни в этом году, ни в 2019, ни в 2020 году. Дальше будет все зависеть от того, какие решения будут приниматься", — сказал Данилюк в четверг в эфире радио "Новое время".

    Он сообщил, что минфин сегодня ведет работу по сокращению долговой нагрузки на экономику страны в пиковый период выплат по внешним долгам, который приходится на 2019-2020 года. Среди таких шагов Данилюк назвал, в частности, ежегодное сокращение дефицита бюджета, а также привлечение Украиной трех миллиардов долларов от размещения евробондов в сентябре 2017 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Порошенко поздравил Гонтареву с увольнением
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом