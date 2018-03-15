Глава Минфина сообщил, грозит ли Украине дефолт

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Украине не грозит дефолт в течение 2018-2020 годов в связи с необходимостью выполнения международных долговых обязательств в этот период, заявил глава Минфина Украины Александр Данилюк.

Ранее глава минсоцполитики Украины Андрей Рева заявил, что прекращение сотрудничества Киева и МВФ грозит Украине дефолтом, поскольку в таком случае у страны не будет денег для возврата накопившихся долгов.

"Никакого дефолта не будет. Я не вижу никаких предпосылок для этого ни в этом году, ни в 2019, ни в 2020 году. Дальше будет все зависеть от того, какие решения будут приниматься", — сказал Данилюк в четверг в эфире радио "Новое время".

Он сообщил, что минфин сегодня ведет работу по сокращению долговой нагрузки на экономику страны в пиковый период выплат по внешним долгам, который приходится на 2019-2020 года. Среди таких шагов Данилюк назвал, в частности, ежегодное сокращение дефицита бюджета, а также привлечение Украиной трех миллиардов долларов от размещения евробондов в сентябре 2017 года.