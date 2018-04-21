Ближе к ЕС. Минфин предлагает повысить акциз на сигареты

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Министерство финансов обнародовало законопроект "О внесении изменений в статью 221 Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий". Текст законопроекта опубликован для публичного обсуждения на сайте министерства, передает "Экономическая правда".

Сообщается, что законодательная инициатива была разработана рабочей группой при Минфине по внедрению фискального механизма запрета реализации сигарет ниже суммы налогов и себестоимости.

Читайте также: Миллиарды на дороги: а деньги там… в асфальте

Законопроект разработан с целью приближения законодательства Украины к законодательству ЕС относительно ставок акцизов на табачные изделия и создания равных условий для всех представителей табачной отрасли.

В частности, проект предусматривает применение коэффициента 1,4 к минимальному акцизному налоговому обязательству с табачных изделий в случае установления цен ниже 1,65 от такого обязательства.

"Введение данного механизма уменьшит продажу сигарет по заниженным ценам, который сейчас происходит в Украине. Также это улучшит здоровую конкуренцию для всех игроков на рынке. Кроме того, Украина выполняет свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, о введении минимального акцизной нагрузки на табачные изделия", — пояснили в Минфине ожидаемый эффект от внедрения норм, которые предлагаются.

Напомним, акциз на сигареты по специфичной ставке в 2018 году возрастет на 29,7%- до 577,98 грн за 1 тыс. штук без повышения адвалорной ставки (12%).

Читайте также: В Украине не может быть адекватной инфляции – Лановой

Принятыми правками в Налоговый кодекс предусматривается постепенное — до 2025 года — повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства, а именно: в 2018 году — на 29,7%, в последующие годы — на 20% до уровня, эквивалентного EUR90 за 1 тыс. шт.