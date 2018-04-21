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    Экономика

    Ближе к ЕС. Минфин предлагает повысить акциз на сигареты

    (обновлено: )3310
    В министерстве заявили, что документ разработан с целью приближения законодательства Украины к законодательству ЕС относительно ставок акцизов на табачные изделия и создания равных условий для всех представителей табачной отрасли.
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Министерство финансов обнародовало законопроект "О внесении изменений в статью 221 Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий". Текст законопроекта опубликован для публичного обсуждения на сайте министерства, передает "Экономическая правда".

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    УНИАН
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    Сообщается, что законодательная инициатива была разработана рабочей группой при Минфине по внедрению фискального механизма запрета реализации сигарет ниже суммы налогов и себестоимости.

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    Законопроект разработан с целью приближения законодательства Украины к законодательству ЕС относительно ставок акцизов на табачные изделия и создания равных условий для всех представителей табачной отрасли.

    В частности, проект предусматривает применение коэффициента 1,4 к минимальному акцизному налоговому обязательству с табачных изделий в случае установления цен ниже 1,65 от такого обязательства.

    "Введение данного механизма уменьшит продажу сигарет по заниженным ценам, который сейчас происходит в Украине. Также это улучшит здоровую конкуренцию для всех игроков на рынке. Кроме того, Украина выполняет свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, о введении минимального акцизной нагрузки на табачные изделия", — пояснили в Минфине ожидаемый эффект от внедрения норм, которые предлагаются.

    Напомним, акциз на сигареты по специфичной ставке в 2018 году возрастет на 29,7%- до 577,98 грн за 1 тыс. штук без повышения адвалорной ставки (12%).

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    Принятыми правками в Налоговый кодекс предусматривается постепенное — до 2025 года — повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства, а именно: в 2018 году — на 29,7%, в последующие годы — на 20% до уровня, эквивалентного EUR90 за 1 тыс. шт.

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