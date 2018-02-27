Минфин сообщил о сокращении госдолга Украины

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Совокупный государственный долг Украины в январе сократился на 200 млн долларов до 76,11 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается на официальном сайте Минфина.

Государственный и гарантированный государством долг на конец января составил 2,132 трлн гривен, или 76,11 млрд долларов против 2,141 трлн гривен, или 76,31 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 января составил 1,832 трлн гривен (65,44 млрд долларов) против 1,833 трлн гривен, или 65,33 млрд долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц вырос на 340 млн долларов до 38,83 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился на 8,02 млрд гривен до 745,37 млрд гривен (26,61 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 января составил 298,90 млрд гривен, или 10,67 млрд долларов.

Ранее вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер заявил, что Украина должна выплачивать свои долговые обязательства, иначе она может потерять возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках.