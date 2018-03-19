Минфин опубликовал данные о дефиците госбюджета Украины

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году составил 47,9 миллиарда гривен, или 1,6% от ВВП, говорится в годовом отчете Министерства финансов.

Министерство приводит сравнительную характеристику за последние четыре года: в 2016 году дефицит составлял 70,3 млрд грн, или 2,9% ВВП, в 2015 — 45,2 млрд грн, или 2,3%, в 2014 — 78,1 млрд грн, или 4,9%.

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Напомним, утвержденный госбюджет на 2018 год предусматривает доходы в 913,6 миллиардов гривен, расходы — 988,6 млрд грн. С учетом предоставления кредитов из госбюджета, его дефицит в 2018 году составит 81,8 миллиардов гривен, что равняется 2,46% ВВП Украины.

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