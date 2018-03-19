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    Минфин опубликовал данные о дефиците госбюджета Украины

    (обновлено: )16011
    В 2017 году дефицит госбюджета достиг 1,6% ВВП. На текущий год дефицит будет выше - 2,46 процента ВВП, или более 81 миллиарда гривен.
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году составил 47,9 миллиарда гривен, или 1,6% от ВВП, говорится в годовом отчете Министерства финансов.

    Министерство приводит сравнительную характеристику за последние четыре года: в 2016 году дефицит составлял 70,3 млрд грн, или 2,9% ВВП, в 2015 — 45,2 млрд грн, или 2,3%, в 2014 — 78,1 млрд грн, или 4,9%.

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    Напомним, утвержденный госбюджет на 2018 год предусматривает доходы в 913,6 миллиардов гривен, расходы — 988,6 млрд грн. С учетом предоставления кредитов из госбюджета, его дефицит в 2018 году составит 81,8 миллиардов гривен, что равняется 2,46% ВВП Украины.

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