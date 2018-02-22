В НБУ предлагают передать часть своих резервов в госбюджет

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина.

Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин предложил передать часть резервов НБУ в госбюджет. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера Кубива, который предлагает ограничить независимость Национального банка.

В НБУ предлагают снизить размер общих резервов с 10% от объема денежно-кредитных обязательств до 5-7% с возможностью его повышения до 10% по решению Совета.

"Такой гибкий подход позволит высвободить часть общих резервов и увеличить объем средств, которые будут перечисляться в государственный бюджет Украины, сформировав в нем специальный Фонд развития", – написал Данилишин в Facebook.

По его словам, действующая методика определения денежно-кредитных обязательств и расчета общих резервов утратила свою актуальность после перехода Нацбанка к новому монетарному режиму инфляционного таргетирования и ввода в практику методик, способствующих формированию резервов под реализованные и вероятные риски в достаточном объеме.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует сокращение золотовалютных резервов на конец 2020 года до 18,6 миллиардов долларов.