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    В НБУ предлагают передать часть своих резервов в госбюджет

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    В НБУ предлагают снизить размер общих резервов с 10% от объема денежно-кредитных обязательств до 5-7% с возможностью его повышения до 10% по решению Совета.
    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина.

    Ректор Международного института бизнеса и бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко
    Голос Столицы
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     Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин предложил передать часть резервов НБУ в госбюджет.  Так он прокомментировал высказывание вице-премьера Кубива, который предлагает ограничить независимость Национального банка.

    В НБУ предлагают снизить размер общих резервов с 10% от объема денежно-кредитных обязательств до 5-7% с возможностью его повышения до 10% по решению Совета.

    "Такой гибкий подход позволит высвободить часть общих резервов и увеличить объем средств, которые будут перечисляться в государственный бюджет Украины, сформировав в нем специальный Фонд развития", – написал Данилишин  в Facebook.

    По его словам, действующая методика определения денежно-кредитных обязательств и расчета общих резервов утратила свою актуальность после перехода Нацбанка к новому монетарному режиму инфляционного таргетирования и ввода в практику методик, способствующих формированию резервов под реализованные и вероятные риски в достаточном объеме.

    Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует сокращение золотовалютных резервов на конец 2020 года до 18,6 миллиардов долларов.

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