Курсы от НБУ: доллар и евро снова подорожали

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальные курсы валют на 16 февраля, доллар и евро снова подорожали по отношению к гривне.

После длительного снижения курс доллара повысился 10 копеек до 26,75 грн/долл.

Курс евро также вырос до 33,43 грн/евро (плюс 52 копейки).

Российский рубль подорожал на 10 копеек до 4,72 грн/10 руб.

Ранее НБУ опустил курс доллара до уровня середины октября 2017 года. При этом заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что действие временных неблагоприятных факторов на курс гривны в начале года обычно нивелируется в течение остального года.