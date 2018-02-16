наверх
16.02.201812:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Курсы от НБУ: доллар и евро снова подорожали

    (обновлено: )58510
    Национальный банк Украины поднял официальные курсы основных валют по отношению к гривне. Доллар, евро и российский рубль начали возвращать утерянные позиции.
    Валюта
    REUTERS Jason Lee

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальные курсы валют на 16 февраля, доллар и евро снова подорожали по отношению к гривне.

    Пункт обмена валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обменный курс: сезонность, спекуляции и особенности 2018-го

    После длительного снижения курс доллара повысился 10 копеек до 26,75 грн/долл.

    Курс евро также вырос до 33,43 грн/евро (плюс 52 копейки).

    Российский рубль  подорожал на 10 копеек до 4,72 грн/10 руб.

    Ранее НБУ опустил курс доллара до уровня середины октября 2017 года. При этом заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что действие временных неблагоприятных факторов на курс гривны в начале года обычно нивелируется в течение остального года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Украинский скелетонист Владислав Гераскевич
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?