ВБ призвал снизить дефицит бюджета Украины до 2% ВВП в 2020 г

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Всемирный банк заявил, что нужно сократить дефицит бюджета Украины до 2% ВВП в 2020 году для сохранения макроэкономической стабильности в стране. Об этом говорится в обзоре банка.

ВБ ожидает рост дефицита бюджета Украины в текущем году до 3,1% ВВП в связи с увеличением минимальной заработной платы в Украине в два раза и большой дефицит Пенсионного фонда.

"В результате государственный и гарантированный долг вырастет почти до 89% ВВП. Для сохранения макроэкономической стабильности и обеспечения постепенного снижения долговой нагрузки бюджетная политика должна обеспечить снижение дефицита до уровня, который не превышает 2% ВВП в 2020 году", — говорится в обзоре, который был презентован во вторник.

Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%. По данным Минфина Украины, дефицит бюджета страны в 2016 году составил 2,9% ВВП.