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    Экономика

    ВБ призвал снизить дефицит бюджета Украины до 2% ВВП в 2020 г

    (обновлено: )2510
    ВБ ожидает рост дефицита бюджета Украины в текущем году до 3,1% ВВП в связи с увеличением минимальной заработной платы в Украине в два раза и большой дефицит Пенсионного фонда.
    Всемирный банк
    112.ua

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Всемирный банк заявил, что нужно сократить дефицит бюджета Украины до 2% ВВП в 2020 году для сохранения макроэкономической стабильности в стране. Об этом говорится в обзоре банка.

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    ВБ ожидает рост дефицита бюджета Украины в текущем году до 3,1% ВВП в связи с увеличением минимальной заработной платы в Украине в два раза и большой дефицит Пенсионного фонда.

    "В результате государственный и гарантированный долг вырастет почти до 89% ВВП. Для сохранения макроэкономической стабильности и обеспечения постепенного снижения долговой нагрузки бюджетная политика должна обеспечить снижение дефицита до уровня, который не превышает 2% ВВП в 2020 году", — говорится в обзоре, который был презентован во вторник.

    Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%. По данным Минфина Украины, дефицит бюджета страны в 2016 году составил 2,9% ВВП.

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