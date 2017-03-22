В 2017 году ВВП Украины будет в пределах ноля – Лавновой

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта страны на этот год почти на 1%. В первую очередь прогноз роста ВВП был на уровне 2,8%, а теперь его понизили до 1,9%. На такие изменения повлияла торговая блокада ОРДЛО. Вместе с тем, регулятор улучшил прогноз роста ВВП Украины на 2018 год с 3% до 3.2%. Прогноз инфляции на этот и на следующий год остался неизменным (на этот год — 9,1%, а на следующий — 6%).

Уровень роста ВВП в эфире радиостанции Голос Столицы прогнозировал экс-министр экономики Украины, президент "Центра рыночных реформ Украины" Владимир Лановой.

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"В этом году финансовая дестабилизация ожидается. Связано это с огромным дефицитом бюджета на 75 млрд, с огромным объемом эмиссии облигации в 170 млрд, которые правительство собирается выпустить для того чтобы сделать новые заимствования, и провал ПриватБанка на 120 млрд, как они оценили, будет компенсироваться также облигациями и это нарушит такой кредитно-денежный рынок государства. Будут выпущены новые массивы гривны, потому что банки надо будет финансировать, чтобы они выкупали облигации правительства, у банков денег собственных нет. Итак, будет умеренная, но более высокая девальвация, инфляция, чем в предыдущем году. Так что думаю, что и ВВП будет в пределах нуля", — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Госстат Украины зафиксировал рост ВВП за 2016 год на 2,3%.