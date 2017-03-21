Госстат зафиксировал рост ВВП за 2016 год на 2,3%

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

"Номинальный ВВП составил 2,38 триллиона гривен, а ВВП в расчете на одного человека – 55,8 тысячи гривен", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что НБУ существенно ухудшил прогноз роста ВВП из-за блокады Донбасса.

В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.