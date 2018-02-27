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    Госстат сообщил, на сколько в январе перевыполнен Госбюджет

    (обновлено: )15510
    По данным Госстата, показатель профицита бюджета в январе 2018 года вдвое меньше показателя за январь 2017 года, когда госбюджет был перевыполнен на 15,754 миллиарда гривен.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. 

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Скаршевский: за выполнение бюджета украинцы заплатят ростом цен
    В январе в Украине фиксируется профицит госбюджета на уровне 7,871 миллиарда гривен, сообщает УНИАН.

    По данным Госстата, показатель профицита бюджета в январе 2018 года вдвое меньше показателя за январь 2017 года, когда госбюджет был перевыполнен на 15,754 миллиарда гривен.

    Также сообщается, что сводный бюджет Украины за этот период был выполнен с профицитом на уровне 20,515 миллиарда, что на 18% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года в 25,018 миллиарда гривен.

    Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что самые большие риски принятого госбюджета Украины на 2018 год заключены в быстром росте расходов.

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