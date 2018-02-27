Госстат сообщил, на сколько в январе перевыполнен Госбюджет

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина.

В январе в Украине фиксируется профицит госбюджета на уровне 7,871 миллиарда гривен, сообщает УНИАН

По данным Госстата, показатель профицита бюджета в январе 2018 года вдвое меньше показателя за январь 2017 года, когда госбюджет был перевыполнен на 15,754 миллиарда гривен.

Также сообщается, что сводный бюджет Украины за этот период был выполнен с профицитом на уровне 20,515 миллиарда, что на 18% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года в 25,018 миллиарда гривен.

Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что самые большие риски принятого госбюджета Украины на 2018 год заключены в быстром росте расходов.