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    Игорь Уманский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Гривны
    Уманский о госбюджете: аттракцион невиданной щедрости и начало конца
    10:50 10.12.2017
    1763Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Как отметил экс-министр финансов Игорь Уманский, проект государственного бюджета на 2018 год до рассмотрения в парламенте никто не читал, поэтому оценки документа последуют уже после "дифирамбов".
    Игорь Уманский
    Игорь Уманский о политический гастарбайтерах
    13:44 03.08.2017
    573"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Нужно публично признать политической ошибкой и антиконституционной практику предоставления преференций иностранцам на занятие должностей топ-менеджеров в государственном секторе, считает экс-замминистра финансов Игорь Уманский.
    Игорь Уманский
    Экс-замминистра Уманский о самом страшном в Пенсионной реформе
    12:59 19.04.2017
    2863
    Экс-первого заместителя министра финансов Украины Игоря Уманского пугают общие фразы о необходимости Пенсионной реформы как таковой на фоне тотальной "тишины" о сути этой реформы.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Уманский о роли МВФ, транше МВФ, политике и ошибках Нацбанка и Гонтаревой
    08:16 15.03.2016
    1533Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    МВФ до сих пор не выделил украинской стороне согласованный ранее валютный транш. Сколько времени страна сможет протянуть без внешних займов, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экс-заместитель министра финансов Игорь Уманский.
    Деньги
    У Киева будут проблемы с реструктуризацией госдолга – Уманский
    15:44 25.02.2016
    668Списание госдолга Украины кредиторами
    Как заявил бывший заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский, он не считает реструктуризацию государственного долга успешным проектом, ведь "этот инструмент привязан к росту ВВП".
    Отделение Укргазбанка
    Минфин продлил срок депозита на $200 млн в "Укргазбанке"
    14:33 15.12.2015
    226
    Как отметил заместитель министра финансов Игорь Уманский, срок возврата депозита в 200 миллионов долларов продлен до конца текущей недели.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    Кабмин планирует в четверг утвердить бюджет на 2016 год - Минфин
    19:04 09.12.2015
    244Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Как сообщил первый замминистра финансов Украины Игорь Уманский, в четверг будет рассматриваться весь пакет законопроектов: Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, законопроект об азартных играх и бюджет.
    Деньги
    Эксперт рассказал о том, что будет с курсом гривны в ближайшее время
    18:53 27.11.2015
    2545
    Финансовый аналитик компании Concorde Capital Юрий Товстенко считает укрепление гривны возможным, но сомневается, что это произойдет в ближайшее время.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Спецкор из ВР: Яценюк убежал от вопросов, а Уманский поговорил о долларе
    15:12 27.11.2015
    1473
    Некоторые министры отчитались за свою работу перед народными депутатами, а сами народные избранники отметили год работы нынешнего созыва ВР. О подробностях происходящего в стенах парламента рассказала специальный корреспондент Снежана Гришина.
    Деньги
    Падение гривны прекратится к рождественским праздникам - Минфин
    11:57 27.11.2015
    1135Экономический кризис
    Перед рождественскими и новогодними праздниками происходит традиционно обратная тенденция - идет укрепление нацвалют, заявил первый замглавы Минфина Игорь Уманский.
    Заседание Кабмина Украины
    Кабмин в четверг обсудит законопроект о реструктуризации госдолга
    15:06 02.09.2015
    109Списание госдолга Украины кредиторами
    Будет отдельное заседание правительства, надеемся, что с участием президента, на котором будет вынесен пакет закона о реструктуризации, сообщил замминистра финансов Игорь Уманский.
    Гривна и доллары. Архивное фото
    Гривна не обвалится вслед за валютами стран СНГ и нефтью - Минфин
    17:12 26.08.2015
    1016Экономический кризис
    Замминистра финансов Игорь Уманский заявил, что страна прошла достаточно серьезную девальвацию, и сейчас многие страны, по сути, догоняют Украину в этой девальвации.
    Наталия Яресько. Архивное фото
    Минфин: переговоры о реструктуризации долгов продолжаются по телефону
    13:24 19.08.2015
    1224Списание госдолга Украины кредиторами
    По словам Игоря Уманского, Наталия Яресько уже вернулась из США, где проходила встреча с комитетом кредиторов. Дальнейшие консультации проходят в телефонном режиме и по Skype.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Аномальная зона Украины: рост доходов на фоне падения экономики
    11:03 18.04.2015
    3548Ситуация в экономике Украины
    Украинская экономика является самой непрогнозируемой в мире. Именно поэтому инвесторы отсюда бегут и никакие "донорские конференции" не помогут исправить этот тренд.
    Миссия Международного валютного фонда. Архивное фото
    В Минфине надеются на первый транш помощи от МВФ в объеме $10 млрд
    12:45 28.02.2015
    1387МВФ и пересмотр бюджета Украины 2015.
    По словам заместителя министра финансов Игоря Уманского, заседание совета директоров МВФ по утверждению расширенной программы финансирования для Украины запланировано на 11 марта.
    Гривны
    Минфин: прогноз курса гривны пересматриваться не будет
    16:28 25.02.2015
    2181Транш МВФ и отставка Гонтаревой.
    Первый заместитель министра финансов Игорь Уманский считает, что 21,7 гривны за доллар - это средневзвешенный курс по году.
    Министерство финансов Украины
    Минфин назвал законы, которые надо принять для выделения кредита МВФ
    16:26 25.02.2015
    2659МВФ и пересмотр бюджета Украины 2015.
    Первый заместитель министра финансов Игорь Уманский назвал несколько законов, которые должны быть приняты Верховной Радой для выделения кредита МВФ.
    Министерство финансов Украины
    Минфин ожидает первый транш средств по новой программе МВФ уже в марте
    14:53 11.02.2015
    166МВФ и пересмотр бюджета Украины 2015.
    Согласно заявлению Игоря Уманского, переговоры с миссией МВФ находятся в завершающей стадии, на данный момент Украины и миссия согласовывают четыре блока вопросов, однако пока что они не озвучиваются.
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" получит $2 млрд компенсации за газ для населения
    16:47 24.12.2014
    181Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Вместе с тем, по словам первого заместителя министра финансов, в государственный бюджет Украины на 2015 год заложено 36,5 миллиарда гривен на рекапитализацию банков.
    Министерство финансов Украины
    Оснований для переговоров о реструктуризации внешнего долга нет - Минфин
    15:33 24.12.2014
    198Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Как сообщил первый замминистра финансов Украины Игорь Уманский, сейчас в ведомстве планируют начать процесс формирования конференции доноров, в которой должны принять участие и международные институты, и инвесторы.
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