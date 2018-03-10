Нужно публично признать политической ошибкой и антиконституционной практику предоставления преференций иностранцам на занятие должностей топ-менеджеров в государственном секторе, считает экс-замминистра финансов Игорь Уманский.
МВФ до сих пор не выделил украинской стороне согласованный ранее валютный транш. Сколько времени страна сможет протянуть без внешних займов, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экс-заместитель министра финансов Игорь Уманский.
Некоторые министры отчитались за свою работу перед народными депутатами, а сами народные избранники отметили год работы нынешнего созыва ВР. О подробностях происходящего в стенах парламента рассказала специальный корреспондент Снежана Гришина.
Как сообщил первый замминистра финансов Украины Игорь Уманский, сейчас в ведомстве планируют начать процесс формирования конференции доноров, в которой должны принять участие и международные институты, и инвесторы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".