"Отстаивать Украину". Яценюк признался, зачем ездил в Вашингтон

Facebook Арсения Яценюка

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр и лидер партии "Национальный фронт" Арсений Яценюк считает, что Украине необходимо отстаивать все те достижения, которых страна добилась за последние четыре года. Политик сообщил, что посетил Вашингтон.

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"Начался новый год, и нам необходимо определить с американскими друзьями приоритеты нашей совместной деятельности. США поддерживали и продолжают поддерживать Украину, твердо стоя на принципах территориальной целостности нашего государства. Говорили об экономических, политических и вопросах безопасности", —написал Яценюк на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что приехал в США, "отстаивать Украину, защищать те результаты, которых мы как государство добились за последние четыре года".

Facebook Арсения Яценюка Комментарий Арсения Яценюка о визите в Вашингтон

Ранее сообщалось, что Вашингтон на днях посещала еще один бывший премьер-министр Украины, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.