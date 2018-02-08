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    Политика

    "Отстаивать Украину". Яценюк признался, зачем ездил в Вашингтон

    (обновлено: )9701
    По словам бывшего премьер-министра, "США поддерживали и продолжают поддерживать Украину, твердо стоя на принципах территориальной целостности нашего государства".
    Арсений Яценюк (в центре) в США
    Facebook Арсения Яценюка

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр и лидер партии "Национальный фронт" Арсений Яценюк считает, что Украине необходимо отстаивать все те достижения, которых страна добилась за последние четыре года. Политик сообщил, что посетил Вашингтон. 

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    "Начался новый год, и нам необходимо определить с американскими друзьями приоритеты нашей совместной деятельности. США поддерживали и продолжают поддерживать Украину, твердо стоя на принципах территориальной целостности нашего государства. Говорили об экономических, политических и вопросах безопасности", —написал Яценюк на своей странице в Facebook.

    Он также добавил, что приехал в США, "отстаивать Украину, защищать те результаты, которых мы как государство добились за последние четыре года".

    Facebook Арсения Яценюка
    Комментарий Арсения Яценюка о визите в Вашингтон

    Ранее сообщалось, что Вашингтон на днях посещала еще один бывший премьер-министр Украины, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко

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