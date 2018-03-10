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    Foreign Policy (журнал)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Система электронного декларирования доходов чиновников
    Foreign Policy: Украинские элиты открыли коррупционный ящик Пандоры
    12:35 07.11.2016
    1205Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    В Украине завершился первый этап е-декларирования, пишут мировые СМИ. Насколько справедливы утверждения экспертов, что объявленные миллиарды долларов, часы и билеты в космос не помогут завоевать любовь публики и доверие Запада?
    Флаг Украины на фоне герба России
    Foreign Policy: Украина переоценивает собственную важность для Запада
    17:52 04.08.2016
    7271Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Украина совершает роковую ошибку, преувеличивая свою геополитическую важность для западных партнеров, пишут мировые СМИ. По мнению аналитиков, Киев просто обязан показать результаты реформ на практике, иначе западные друзья отвернутся от нее.
    Продукция компании Рошен
    Foreign Policy об оффшорах: сладкая жизнь до добра не доведет
    15:01 05.04.2016
    734"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Украинские политики активно воспользовались возникшим после публикации "панамских документов" скандалом, заявив о намерении отстранить от должности президента Петра Порошенко, пишет Foreign Policy.
    Президент Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк после церемонии в честь Героев Крут
    Foreign Policy о политическом кризисе в Украине: страсти накаляются
    18:32 29.03.2016
    709Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Для того, чтобы в Киеве смогли назначить нового премьера, союзникам президента придется затеять новый раунд политических интриг, пишет американское издание.
    Государственный флаг Украины на здании Администрации президента
    Foreign Policy: так, кто на самом деле управляет Украиной?
    14:32 18.02.2016
    1974Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Мировые СМИ продолжают комментировать политический кризис в Украине: парламент признал неудовлетворительной работу Кабмина, но отправить его в отставку не смог. Почему провалилось историческое голосование и кто же на самом деле управляет Украиной?
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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