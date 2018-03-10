В Украине завершился первый этап е-декларирования, пишут мировые СМИ. Насколько справедливы утверждения экспертов, что объявленные миллиарды долларов, часы и билеты в космос не помогут завоевать любовь публики и доверие Запада?
Украина совершает роковую ошибку, преувеличивая свою геополитическую важность для западных партнеров, пишут мировые СМИ. По мнению аналитиков, Киев просто обязан показать результаты реформ на практике, иначе западные друзья отвернутся от нее.
Мировые СМИ продолжают комментировать политический кризис в Украине: парламент признал неудовлетворительной работу Кабмина, но отправить его в отставку не смог. Почему провалилось историческое голосование и кто же на самом деле управляет Украиной?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".