В центре Киева максимально усилили меры безопасности из-за форума Яценюка

КИЕВ, 12-апр — РИА Новости Украина. В Киеве стартовал 11-ый Форум по безопасности. Он будет проходить с 11 по 13 апреля.

Из-за этого в центре столицы максимально усилены меры безопасности.

Территория возле пятизвездочного отеля Hilton, где проходит Форум, оцеплена Нацгвардией и полицией, на дорогах стоят регулировщики и полицейские машины.

Тема нынешнего форума — "План реинтеграции для безопасного будущего".

В Форуме примут участие первые лица Украины.

РИА Новости Украина Евгений Котенко В центре Киева усилены меры безопасности

РИА Новости Украина Евгений Котенко В центре Киева усилены меры безопасности

Так же в четверг запланированы выступления премьер-министров Литвы Саулюса Сквернялиса и Молдовы Павла Филипа, министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, основателя фонда "Открой Украину", бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Как отмечается в программе Форума, в четверг пройдут четыре сессии: "Региональное сотрудничество: объединенные общими целями", "Уязвимая Восточная Европа и беспокойный Черноморский регион: конфликты, которые необходимо решить", "Информационная безопасность: как побороть ложь и пропаганду", "Смена идеологий в Европе как реакция на современные вызовы: влияние на Украину".