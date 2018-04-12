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    Киев

    В центре Киева максимально усилили меры безопасности из-за форума Яценюка

    (обновлено: )15502
    Территория возле пятизвездочного отеля Hilton на бульваре Шевченко, где проходит 11-ый Форум по безопасности, оцеплена Нацгвардией и полицией.
    В центре Киева усилены меры безопасности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12-апр — РИА Новости Украина. В Киеве стартовал 11-ый Форум по безопасности. Он будет проходить с 11 по 13 апреля.

    Из-за этого в центре столицы максимально усилены меры безопасности.

    Территория возле пятизвездочного отеля Hilton, где проходит Форум, оцеплена Нацгвардией и полицией, на дорогах стоят регулировщики и полицейские машины.

    Тема нынешнего форума — "План реинтеграции для безопасного будущего".

    В Форуме примут участие первые лица Украины.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева усилены меры безопасности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева усилены меры безопасности

    Так же в четверг запланированы выступления премьер-министров Литвы Саулюса Сквернялиса и Молдовы Павла Филипа, министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, основателя фонда "Открой Украину", бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

    Как отмечается в программе Форума, в четверг пройдут четыре сессии: "Региональное сотрудничество: объединенные общими целями", "Уязвимая Восточная Европа и беспокойный Черноморский регион: конфликты, которые необходимо решить", "Информационная безопасность: как побороть ложь и пропаганду", "Смена идеологий в Европе как реакция на современные вызовы: влияние на Украину".

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