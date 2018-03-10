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    Тарифный майдан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    На месте взрыва автомобиля в Киеве
    Фотоитоги 17 ноября: взрыв, протесты и снос "Тарифного майдана" в Киеве 
    19:10 17.11.2015
    500Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Автомобиль взорвался во вторник утром в одном из районов Киева, пострадал водитель, сообщает главное управление национальной полиции Украины в Киеве.
    Демонтаж тарифного Майдана под Кабмином
    Обзор соцсетей: смерть от тарифов и смерть "Тарифного майдана"
    17:24 17.11.2015
    2412Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Под Кабмином больше нет "Тарифного майдана" – палатки снесли, тротуар очистили. Как отреагировали украинцы в соцсетях на столь внезапный финал тарифной акции, организаторы которой обещали стоять "до выполнения всех требований"?
    Демонтаж тарифного Майдана под Кабмином
    Снос палаток "тарифного Майдана" под Кабмином 
    10:09 17.11.2015
    536Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В ночь на вторник в Киеве разобрали палатки "тарифного Майдана", которые были установлены три недели назад возле здания правительства. Информацию также подтвердили и народные депутаты.
    Демонтаж тарифного Майдана под Кабмином. Видео
    Демонтаж "тарифного Майдана" под Кабмином 
    09:09 17.11.2015
    322Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В ночь на вторник в Киеве разобрали палатки "тарифного Майдана", которые были установлены три недели назад возле здания правительства. Информацию также подтвердили и народные депутаты.
    Ляшко собирает вече Тарифного майдана и предупреждает о провокациях. Видео
    Ляшко собирает вече "Тарифного майдана" и предупреждает о провокациях 
    06:24 07.11.2015
    1933Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко собирает в субботу в Киеве у Кабмина вече "Тарифного майдан". По его словам, 7 ноября к Кабмину съедутся люди со всей Украины.
    Тарифный майдан в Киеве
    "Тарифный майдан" в Киеве ничем не закончится - эксперт
    21:46 29.10.2015
    1824Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Организатор "майдана", лидер "Радикальной партии" просто занимается своим любимым делом - пиарит себя, считает политический эксперт, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.
    Возложение цветов в Киеве по случаю Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков
    Фотоитоги 28 октября: 71 годовщина освобождения от нацистов и "Тарифный майдан" в Киеве 
    18:51 28.10.2015
    266Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается в среду в Украине. Освобождение Украины от нацистов происходило в период с января 1943 года по октябрь 1944 года.
    Тарифный майдан в Киеве
    Майдан, версия Ляшко. Один день из жизни палаточного городка под Кабмином
    16:30 28.10.2015
    3444Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В центре Киева уже вторую неделю набирает силу новый Майдан - тарифный, под зданием Кабмина. Здесь - больше 30 палаток, сотни человек. Эксперты отмечают, что подобный протест назрел давно, а требования митингующих - абсолютно справедливы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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