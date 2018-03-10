Под Кабмином больше нет "Тарифного майдана" – палатки снесли, тротуар очистили. Как отреагировали украинцы в соцсетях на столь внезапный финал тарифной акции, организаторы которой обещали стоять "до выполнения всех требований"?
Организатор "майдана", лидер "Радикальной партии" просто занимается своим любимым делом - пиарит себя, считает политический эксперт, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.
В центре Киева уже вторую неделю набирает силу новый Майдан - тарифный, под зданием Кабмина. Здесь - больше 30 палаток, сотни человек. Эксперты отмечают, что подобный протест назрел давно, а требования митингующих - абсолютно справедливы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".