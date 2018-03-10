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    протест пикет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 42
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    Пенсионеры-силовики перекрывают дороги с требованием перерасчета пенсий
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    1510Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Согласно заявлению пенсионеров-силовиков Винницы, они требуют изменения нормативных и законодательных актов в части обеспечения пенсионерам и ветеранам права на достойную жизнь.
    Протест сотрудников спиртзавода в Ивано-Франковске
    День Независимости в Ивано-Франковске: работники спиртзавода перекрыли улицу
    11:32 24.08.2017
    489
    Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, работники спиртзавода в четверг заблокировали движение транспорта на одной из улиц города с требованием выплаты заработной платы.
    Банковский бунт под НБУ
    "Банковский бунт" под НБУ 
    02:51 23.09.2016
    376
    В Киеве под Национальным банком Украины в четверг, 22 сентября, протестовали валютные заемщики — граждане, получившие кредиты в иностранной валюте. Свою акцию протестующие назвали "Банковский бунт".
    Шахтеры заблокировали Минсоцполитики и объявили голодовку
    Шахтеры заблокировали Минсоцполитики и объявили голодовку
    20:41 14.06.2016
    1011Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Шахтеры-инвалиды с утра митинговали под зданием министерства, а после обеда решили продолжить свой пикет на пятом этаже Министерства социальной политики.
    Пикет азербайджанской диаспоры у посольства Армении в Киеве
    Азербайджанцы пикетировали посольство Армении в Киеве 
    04:54 09.04.2016
    873Обострение в зоне карабахского конфликта
    Несколько сотен представителей азербайджанской диаспоры пикетировали посольство Армении в Киеве в связи с обострившимся карабахским конфликтом. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Активисты Азова предложили обменять Надю на Гепу. Видео
    В Харькове активисты "Азова" предложили обменять "Надю на Гепу" 
    04:11 10.03.2016
    713Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Представители батальона "Азов" напротив генконсульства РФ нарисовали цветное граффити: "Меняем Надю на Гепу". В митинге в поддержку Савченко под российским генкосульством принимали участие более сотни активистов.
    Пикет у консульства РФ в Харькове
    На охрану консульства РФ в Харькове брошено около 100 силовиков - СМИ
    18:10 09.03.2016
    497Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Местные власти направили порядка 100 силовиков на охрану правопорядка у здания консульства Российской Федерации в Харькове, где проходят акции в поддержку Надежды Савченко.
    Бойцы Иловайского братства заблокировали Администрацию президента
    Спецкор: под Администрацией президента проходит массовая акция
    15:10 01.02.2016
    1119Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Под зданием АП на улице Банковой в Киеве прошли два митинга. О требованиях участников акций в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил спецкор Александр Ивасивка.
    Бойцы Иловайского братства заблокировали Администрацию президента
    Митинг "Иловайского братства" возле Администрации президента 
    13:15 01.02.2016
    590Иловайский котел: кто в ответе?
    Около сотни бойцов АТО вышли на митинг в центре Киева с требованием к президенту Петру Порошенко наказать виновных за Иловайский "котел" и отстранить от выполнения обязанностей начальника Генерального штаба Виктора Муженко.
    Акция студентов Молодежь НАН - за реформу науки, а не бюджетный дерибан
    Акция студентов "Молодежь НАН - за реформу науки, а не бюджетный дерибан" 
    16:02 08.12.2015
    395Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Во вторник, 8 декабря, в Киеве студенты столичных вузов провели акцию "Молодежь НАН - за реформу науки, а не бюджетный дерибан". Акция-протест состоялась утром перед зданиями Кабинета министров и Верховной Рады.
    Митинг владельцев автокофеен под КГГА
    Эксперт: организаторы митинга кофемобилей под КГГА нарушили ПДД
    23:43 30.11.2015
    68Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Адвокат Егор Штокалов отметил, что организаторы митинга кофемобилей под КГГА нарушили правила дорожного движения, припарковав свои машины очень плотно.
    На месте взрыва автомобиля в Киеве
    Фотоитоги 17 ноября: взрыв, протесты и снос "Тарифного майдана" в Киеве 
    19:10 17.11.2015
    500Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Автомобиль взорвался во вторник утром в одном из районов Киева, пострадал водитель, сообщает главное управление национальной полиции Украины в Киеве.
    Левоцентристская оппозиция Молдавии продолжила протесты в Кишиневе. Видео
    Левоцентристская оппозиция Молдавии продолжила протесты в Кишиневе 
    21:48 12.11.2015
    119Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Сторонники оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого провели в Кишиневе в среду пикеты у резиденции президента страны Николая Тимофти и Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), требуя отмены новых тарифов на электроэнергию.
    Митинги в Одессе. Архивное фото
    Участники митинга против Саакашвили перекрыли мост на Ильичевск - СМИ
    14:39 29.10.2015
    916Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Перекрытие моста вызвало ответную реакцию возмущенных автомобилистов, чтобы прорваться через цепь митингующих, один из водителей и его пассажиры несколько раз выстрелили из травматического пистолета в воздух.
    Феминистки попытались сорвать премьеру фильма Суфражистка в Лондоне. Видео
    Феминистки попытались сорвать премьеру фильма "Суфражистка" в Лондоне 
    14:07 08.10.2015
    499
    В столице Великобритании группа феминисток попыталась сорвать премьеру голливудского фильма "Суфражистка". Несколько участниц акции легли на красную ковровую дорожку, другие вышли с плакатами "Мертвые женщины не могут голосовать".
    В Киеве жители микрорайона Воздвиженка перекрыли движение транспорта
    В Киеве жители микрорайона "Воздвиженка" перекрыли движение транспорта 
    15:05 30.09.2015
    448Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В Киеве, жители микрорайона "Воздвиженка" перекрыли движение строительного транспорта по ул. Кожемяцкой, 20. Таким образом, жители начинают бессрочную акцию протеста с требованием к КГГА остановить строительство 32 жилых домов в урочище Гончары-Кожемяки.
    В Волынской области работники облавтодора перекрыли дорогу Луцк-Ровно
    В Волынской области работники облавтодора перекрыли дорогу Луцк-Ровно
    16:34 28.09.2015
    248Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Акциями протеста дорожники требуют погасить долг по зарплате. Задолженность по волынского автодора составляет 7,4 млн грн, а по Луцком ДЭУ 900 тис грн.
    Ситуация в Германии. Архивное фото
    В Дрездене прошел марш протеста против антиисламского движения
    23:09 10.01.2015
    120Франция: террор нарастает
    Организовали марш премьер-министр федеральной земли Саксония Станислав Тиллих, а также обербургомистр города Гельма Орош.
    Акции протеста курдского населения на юго-востоке Турции
    Два человека погибли в столкновениях между курдами в Турции
    01:04 28.12.2014
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    Столкновения произошли в субботу в городе Джизре недалеко от сирийской границы. Две группы курдов с разными политическими взглядами вступили в перестрелку на улицах города.
    В Нью-Йорке активисты заблокировали Манхэттенский мост
    В Нью-Йорке активисты заблокировали Манхэттенский мост 
    21:58 20.12.2014
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    Участники акции протеста против полицейской жестокости заблокировали Манхэттенский мост в Нью-Йорке. Восстановить движение транспорта полицейским удалось лишь спустя полчаса.
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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