Представители батальона "Азов" напротив генконсульства РФ нарисовали цветное граффити: "Меняем Надю на Гепу". В митинге в поддержку Савченко под российским генкосульством принимали участие более сотни активистов.
Около сотни бойцов АТО вышли на митинг в центре Киева с требованием к президенту Петру Порошенко наказать виновных за Иловайский "котел" и отстранить от выполнения обязанностей начальника Генерального штаба Виктора Муженко.
Во вторник, 8 декабря, в Киеве студенты столичных вузов провели акцию "Молодежь НАН - за реформу науки, а не бюджетный дерибан". Акция-протест состоялась утром перед зданиями Кабинета министров и Верховной Рады.
Сторонники оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого провели в Кишиневе в среду пикеты у резиденции президента страны Николая Тимофти и Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), требуя отмены новых тарифов на электроэнергию.
Перекрытие моста вызвало ответную реакцию возмущенных автомобилистов, чтобы прорваться через цепь митингующих, один из водителей и его пассажиры несколько раз выстрелили из травматического пистолета в воздух.
В столице Великобритании группа феминисток попыталась сорвать премьеру голливудского фильма "Суфражистка". Несколько участниц акции легли на красную ковровую дорожку, другие вышли с плакатами "Мертвые женщины не могут голосовать".
В Киеве, жители микрорайона "Воздвиженка" перекрыли движение строительного транспорта по ул. Кожемяцкой, 20. Таким образом, жители начинают бессрочную акцию протеста с требованием к КГГА остановить строительство 32 жилых домов в урочище Гончары-Кожемяки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".