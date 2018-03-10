Около сотни бойцов АТО вышли на митинг в центре Киева с требованием к президенту Петру Порошенко наказать виновных за Иловайский "котел" и отстранить от выполнения обязанностей начальника Генерального штаба Виктора Муженко.
Участники антитеррористической операции окружили Администрацию президента и требуют наказать виновных в "котле" под Иловайском. По словам организаторов, главная цель акции - не допустить, чтобы общество забыло о трагических событиях под Иловайском и погибших бойцах.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".