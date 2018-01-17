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    Пенсионеры-силовики перекрывают дороги с требованием перерасчета пенсий

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    Пенсионная реформа: суть и скрытое (153)

    (обновлено: )49481
    Согласно заявлению пенсионеров-силовиков Винницы, они требуют изменения нормативных и законодательных актов в части обеспечения пенсионерам и ветеранам права на достойную жизнь.
    Пенсионеры-силовики требуют перерасчета пенсий в Виннице
    Виницца Ок

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В нескольких городах Украины проходят акции пенсионеров силовых структур, которые требуют перерасчета пенсий. Протестующие пикетируют областные госадминистрации, а также перекрыли несколько автодорог, передает "Укринформ".

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    "Здесь собрались ветераны различных силовых структур, более десяти ведомств, которые считают наше пенсионное обеспечение несправедливым. Мы требуем изменения нормативных и законодательных актов в части обеспечения пенсионерам и ветеранам права на достойную жизнь, в частности, перерасчета пенсий ветеранам силовых структур", — сообщили участники акции в Виннице.

    Здесь участие в митинге принимают около 150 человек. Среди требований, которые они выдвигают, — отмена постановления Кабмина "О внесении изменения в п. 10 постановления КМ от 30.08.2017 года № 704 и с 1 августа текущего года осуществить перерасчет ранее назначенных пенсий лицам, уволенным с военной службы в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы".

    Кроме того, участники акции требуют пересчитать ранее назначенные пенсии пенсионерам органов внутренних дел, а также ускорить работу по созданию министерства по делам ветеранов.

    Виницца Ок
    Пенсионеры-силовики требуют перерасчета пенсий в Виннице

    Аналогичные требования выдвигают митингующие в Луцке, Житомире, Николаеве, Львове.

    В Львовской области участники протестов перекрыли трассу Жовква — Рава Русская возле села Воля-Высоцкая, а в Ривненской области — трассу Киев-Чоп между областным центром и Белой Криницей. Сообщают и об акции в селе Шегини Мостисского района Львовской области.

    Ранее сообщалось, что в Кропивницком прошел митинг ветеранов войны, участников боевых действий, пенсионеров правоохранительных органов с требованием пересчитать пенсии.

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