Пенсионеры-силовики перекрывают дороги с требованием перерасчета пенсий

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В нескольких городах Украины проходят акции пенсионеров силовых структур, которые требуют перерасчета пенсий. Протестующие пикетируют областные госадминистрации, а также перекрыли несколько автодорог, передает "Укринформ".

"Здесь собрались ветераны различных силовых структур, более десяти ведомств, которые считают наше пенсионное обеспечение несправедливым. Мы требуем изменения нормативных и законодательных актов в части обеспечения пенсионерам и ветеранам права на достойную жизнь, в частности, перерасчета пенсий ветеранам силовых структур", — сообщили участники акции в Виннице.

Здесь участие в митинге принимают около 150 человек. Среди требований, которые они выдвигают, — отмена постановления Кабмина "О внесении изменения в п. 10 постановления КМ от 30.08.2017 года № 704 и с 1 августа текущего года осуществить перерасчет ранее назначенных пенсий лицам, уволенным с военной службы в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы".

Кроме того, участники акции требуют пересчитать ранее назначенные пенсии пенсионерам органов внутренних дел, а также ускорить работу по созданию министерства по делам ветеранов.

Виницца Ок Пенсионеры-силовики требуют перерасчета пенсий в Виннице

Аналогичные требования выдвигают митингующие в Луцке, Житомире, Николаеве, Львове.

В Львовской области участники протестов перекрыли трассу Жовква — Рава Русская возле села Воля-Высоцкая, а в Ривненской области — трассу Киев-Чоп между областным центром и Белой Криницей. Сообщают и об акции в селе Шегини Мостисского района Львовской области.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком прошел митинг ветеранов войны, участников боевых действий, пенсионеров правоохранительных органов с требованием пересчитать пенсии.