Появилось провокационное фото Обамы

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В интернете появилось сделанное в 2005 году фото Барака Обамы с Луисом Фарраханом, лидером радикальной организации "Нация ислама", которого часто обвиняли в расизме и антисемитизме, пишет издание North Star News Today.

Снимок сделал известный фотограф Аския Мухаммад, который не стал публиковать его, опасаясь за политическую карьеру Обамы — в то время сенатора от Иллинойса.

"Я отказался тогда от снимка и поклялся сохранить тайну, — заявил Мухаммад. — И после того как его кандидатура была подтверждена, затем до инаугурации, а потом и все восемь лет его президентства фото было скрыто".

twitter.com/jimgeraghty Фото Барака Обамы с Луисом Фарраханом, лидером радикальной организации "Нация ислама"

Фотограф пояснил, что не публиковать снимок его попросили представители фракции чернокожих в Конгрессе. В интервью порталу Trice Edney News Wire он заверил, что фото могло существенно повлиять на исход выборов 2008 года.

Ранее Барак Обама сравнил пример прихода к власти Адольфа Гитлера как предупреждение о появлении фанатизма и шовинизма во время президента Дональда Трампа.