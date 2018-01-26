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    В мире

    Появилось провокационное фото Обамы

    (обновлено: )35712
    Известный фотограф Аския Мухаммад разместил фотографию, на котором Барак Обама запечатлен с лидером радикальной организации "Нация ислама" Луисом Фарраханом.
    Барак Обама
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В интернете появилось сделанное в 2005 году фото Барака Обамы с Луисом Фарраханом, лидером радикальной организации "Нация ислама", которого часто обвиняли в расизме и антисемитизме, пишет издание North Star News Today.

    Снимок сделал известный фотограф Аския Мухаммад, который не стал публиковать его, опасаясь за политическую карьеру Обамы — в то время сенатора от Иллинойса.

    "Я отказался тогда от снимка и поклялся сохранить тайну, — заявил Мухаммад. — И после того как его кандидатура была подтверждена, затем до инаугурации, а потом и все восемь лет его президентства фото было скрыто".

    twitter.com/jimgeraghty
    Фото Барака Обамы с Луисом Фарраханом, лидером радикальной организации "Нация ислама"

    Фотограф пояснил, что не публиковать снимок его попросили представители фракции чернокожих в Конгрессе. В интервью порталу Trice Edney News Wire он заверил, что фото могло существенно повлиять на исход выборов 2008 года.

    Ранее Барак Обама сравнил пример прихода к власти Адольфа Гитлера как предупреждение о появлении фанатизма и шовинизма во время президента Дональда Трампа.

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