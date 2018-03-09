Обама собирается вести свое шоу

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с американской компанией-производителем сериалов Netflix о создании шоу, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как предполагается, компания будет платить экс-президенту и его супруге Мишель за эксклюзивный контент, который будет доступен только на сервисе Netflix. Окончательные условия сделки еще не согласованы, размер заработной платы бывшей президентской четы также не известен.

Формат и число эпизодов пока не утвержден, но как отмечает издание, в одной из программ Обама может стать модератором дискуссий на темы, которые активно обсуждались в ходе его президентского срока – медицинское страхование, избирательные права, иммиграция, внешняя политика, изменение климата. В другом выпуске его супруга Мишель могла бы участвовать в обсуждении вопросов, которые она продвигала во время своего пребывания в Белом доме.

Как заявили источники издания, Обама не намерен использовать шоу для того, чтобы отвечать на критику со стороны консерваторов или нынешнего американского президента Дональда Трампа. По их данным, бывшая президентская чета хочет участвовать в шоу, которое "освещает вдохновляющие истории", отмечает газета.

Как сообщалось ранее, книга воспоминаний бывшей первой леди США Мишель Обамы "Становление" выйдет в свет 13 ноября, говорится в пресс-релизе офиса супруги 44-го президента США.