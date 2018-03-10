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    The Washington Post Company

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Дональд Трамп
    Трамп обвинил Washington Post во лжи
    01:21 14.06.2016
    481Кровавая стрельба в Орландо
    Политика возмутила статья, озаглавленная "Дональд Трамп предположил, что президент Обама был связан со стрельбой в Орландо". По его мнению, такая трактовка слов является "лживой".
    Барак Обама. Архивное фото
    Газета Washington Post назвала 2014 год "худшим" для Обамы
    12:05 13.12.2014
    136
    "Потерянный год" - так назвала этот период правления Обамы газета. Автор статьи отмечает, что год начался с того, что Обама предложил ряд реформ для Агентства национальной безопасности после скандала со Сноуденом.
    Госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
    Керри призвал Иран отозвать обвинения против журналиста Washington Post
    08:55 07.12.2014
    85
    По словам госсекретаря США Джона Керри, Джейсон Резайан не представляет никакой опасности для правительства Ирана или безопасности страны.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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