СМИ посчитали, какого президента упоминали в песнях чаще всего

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент США Барак Обама признан самым популярным американским лидером в музыкальной индустрии — его персона упоминается в песнях наиболее часто, сообщает издание Billboard.

Эксперты проанализировали все композиции, в которых фигурируют имена президентов США в том или ином свете, и составили рейтинг из шести глав государств.

Барак Обама в общей сложности упоминается 309 раз. Издание отмечает, что экс-президент и его супруга Мишель Обама "непрерывно демонстрировали свою любовь и признание музыке, и, кажется, музыканты ответили взаимностью". В частности, имя экс-лидера есть в текстах песен Фрэнка Оушена (Raf) и хип-хоп-исполнителя Наса (Black President). Примечательно, что в основном Обама упоминается в положительном контексте.

Далее по количеству упоминаний следуют Джордж Буш — младший (116), Билл Клинтон (105), Рональд Рейган (59) и Джимми Картер (17).

Пятерку замыкает действующий глава государства Дональд Трамп. Он "воспевался" музыкантами лишь 33 раза, причем 18 приходились еще до его избрания на пост президента.

Ранее сообщалось, что в интернете появилось сделанное в 2005 году фото Барака Обамы с Луисом Фарраханом, лидером радикальной организации "Нация ислама", которого часто обвиняли в расизме и антисемитизме.