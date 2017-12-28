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    РФ готова обсуждать любые предложения по долгу Украины - министр финансов

    (обновлено: )31923
    Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, если будут найдены предложения досрочной реализации долга или обмена его на другие бумаги, готовы рассматривать любые предложения.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Россия готова рассматривать любые предложения в рамках урегулирования долга Украины на 3 миллиарда долларов, в том числе и возможность его обмена на другие бумаги, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".

    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic
    Всплыл вопрос долга Украины перед РФ в размере $3 млрд

    В начале декабря замминистра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что слушания в апелляционном суде Лондона по долгу Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов состоятся 22-26 января 2018 года.

    "Скорее всего, наверное, судебное разбирательство продолжится дальше. Если мы найдем и договоримся о предложении досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги, готовы рассматривать любые предложения", — сказал Силуанов, добавив, что в настоящее время никаких переговоров с Украиной не ведется.

    Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года обязал Украину выплатить долг. В июне Киев обжаловал это решение.

    РФ неоднократно выражала готовность к обсуждению возможностей внесудебного урегулирования долга и пыталась вести такие переговоры через посредников. Таким посредником выступала, в частности, Германия. Она же была посредником между Киевом и Москвой, когда Россия только готовилась к судебному взысканию долга с Украины, однако переговоры ни к чему не привели.

    Суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, приобретенных в 2013 году за счет средств ФНБ, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Кроме того, каждый день просрочки по долгу Украины перед РФ обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

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