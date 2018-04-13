Золотарев: украинская армия – копия советской, только худшая

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Киеве начался очередной международный форум по безопасности. В его рамках известные политики, представители аналитических центров из Европы, США и государств Черноморского региона собираются, чтобы обсудить вопросы безопасности. В первый день форума прозвучало заявление посла и постпреда США в НАТО о том, что Вашингтон поддерживает членство Украины в НАТО.

Поможет ли перспектива членства в НАТО сделать ВСУ современнее, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

"Вопрос в том, что там — до тысячи показателей соответствия стандартам НАТО. И по скольким украинская армия отвечает? Никто толком дать ответ, перейти в конкретную плоскость, сегодня не может. А это означает то, что по-прежнему украинская армия остается ухудшенной копией советской армии, по большому счету. И если говорить о военном строительстве, о решении вопроса обороноспособности страны, то, прежде всего, страну с таким показателем ВВП, который сегодня имеет Украина на душу населения, никто к НАТО и близко не подпустит. Нам могут обещать все, что угодно, но огромная территория плюс крайне слабые экономические показатели", — высказал мнение Золотарев.

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