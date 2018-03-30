Золотарев: антикоррупционного прокурора "уйдут" по-тихому

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

НАБУ раскрыла карты. Глава ведомства Артем Сытник рассказал, что прослушка, которая была установлена в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), дала интересные результаты.

Как заявил Сытник, подтвердились самые худшие подозрения об утечке данных по уголовным производствам, которые вели детективы. В частности, это касается хищений в одесской мэрии. Именно это послужило поводом для открытия уголовного производства в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Но при этом, сам Сытник и даже генпрокурор Юрий Луценко, в чьем формальном подчинени числитьсяи Холодницкий, жаждут его увольнения, и, по мнению политолога Андрея Золотарева, его таки вытеснят с занимаемой должности.

Дабы соблюсти формальности ГПУ и НАБУ настаивает на вызове Холодницкого на квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, на которой собираются рассмотреть его вопрос. В частности и за то, что он не явился на допрос в ГПУ в пятницу, о котором, как утверждает глава САП, он не знал.

На срочно собранном брифинге Назар Холодницкий заявил, что узнал о жалобе генпрокурора Юрия Луценко к квалификационно-дисциплинарной комиссии из соцсети Facebook.

"Руководители двух ведомств синхоронно направили жалобу об увольнении меня с должности. Я ее еще не видел и комментировать ее суть пока не могу. Я буду настаивать на публичном рассмотрении этой жалобы и обещаю ответить каждое слово", — сказал Холодницкий, добавив, что будет требовать законных и справедливых результатов расследования.

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Более того, как подчеркнул Холодницкий, он в первый день работы написал заявление на увольнение без даты и без имени генпрокурора. Как он заявил, это стимул не держаться за кресло. Но в то же время, он заявил, что будет защищаться.

В то же время, отмечает Андрей Золотарев, за пять минут вопрос о дальнейшей судьбе Холодницкого не решится.

"Его пока списывать рано. Но это одно из проявление борьбы внутри правоохранительной системы, которая всегда была и никуда не делась. Тут в качестве жертвы будет выступать Холодницкий. К тому же, у него давно возникали трения с Сытником – кто главный в антикоррупционной тематике. И с Луценко, потому что САП –отдельный орган при прокуратуре, но не подчиняющийся Луценко. А генпрокурору хотелось бы иметь более лояльную кандидатуру на этой должности, более надежного, потому что есть большие подозрения, что Холодницкий может начать разыгрывать свою игру, а это никому не надо.

Уверен, что он сам, по собственному желанию, не уйдет с должности главы САП, его "уйдут". Создадут ситуацию или условия, к тому же прослушка была не безрезультатной", – подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина Андрей Золотарев.

К тому же, как считает политолог, фигура Холодницкого не настолько велика, чтобы за него кто-то защищался. У него нет поддержки, как у Сытника.

"Если Холодницкий уйдет, то никто и не заметит потери. К тому же, его уже подловили на прослушке. Дальше — дело техники", — подчеркивает Золотарев.