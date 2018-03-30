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    Золотарев: антикоррупционного прокурора "уйдут" по-тихому

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    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (24)

    (обновлено: )9320
    Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого "сливают" два вчерашних недруга – генпрокурор Юрий Луценко и глава НАБУ Артем Сытник. Как ни странно, оба хотят видеть на месте Холодницкого другого человека.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина 

    НАБУ раскрыла карты. Глава ведомства Артем Сытник рассказал, что прослушка, которая была установлена в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), дала интересные результаты.

    Как заявил Сытник, подтвердились самые худшие подозрения об утечке данных по уголовным производствам, которые вели детективы. В частности, это касается хищений в одесской мэрии. Именно это послужило поводом для открытия уголовного производства в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

    Назар Холодницкий
    Украинское фото
    Луценко против Холодницкого. Кто кого посадит?

    Но при этом, сам Сытник и даже генпрокурор Юрий Луценко, в чьем формальном подчинени числитьсяи Холодницкий, жаждут его увольнения, и, по мнению политолога Андрея Золотарева, его таки вытеснят с занимаемой должности.  

    Дабы соблюсти формальности ГПУ и НАБУ настаивает на вызове Холодницкого на квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, на которой собираются рассмотреть его вопрос. В частности и за то, что он не явился на допрос в ГПУ в пятницу, о котором, как утверждает глава САП, он не знал.

    На срочно собранном брифинге Назар Холодницкий заявил, что узнал о жалобе генпрокурора Юрия Луценко к квалификационно-дисциплинарной комиссии из соцсети Facebook.

    "Руководители двух ведомств синхоронно направили жалобу об увольнении меня с должности. Я ее еще не видел и комментировать ее суть пока не могу. Я буду настаивать на публичном рассмотрении этой жалобы и обещаю ответить каждое слово", — сказал Холодницкий, добавив, что будет требовать законных и справедливых результатов расследования.

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    Более того, как подчеркнул Холодницкий, он в первый день работы написал заявление на увольнение без даты и без имени генпрокурора. Как он заявил, это стимул не держаться за кресло. Но в то же время, он заявил, что будет защищаться.

    В то же время, отмечает Андрей Золотарев, за пять минут вопрос о дальнейшей судьбе Холодницкого не решится.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Атака" на Холодницкого. Дело шито белыми нитками - Рудяков

    "Его пока списывать рано. Но это одно из проявление борьбы внутри правоохранительной системы, которая всегда была и никуда не делась. Тут в качестве жертвы будет выступать Холодницкий. К тому же, у него давно возникали трения с Сытником – кто главный в антикоррупционной тематике. И с Луценко, потому что САП  –отдельный орган при прокуратуре, но не подчиняющийся Луценко. А генпрокурору хотелось бы иметь более лояльную кандидатуру на этой должности, более надежного, потому что есть большие подозрения, что Холодницкий может начать разыгрывать свою игру, а это никому не надо. 

    Уверен, что он сам, по собственному желанию, не уйдет с должности главы САП, его "уйдут". Создадут ситуацию или условия, к тому же прослушка была не безрезультатной", – подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина Андрей Золотарев. 

    К тому же, как считает политолог, фигура Холодницкого не настолько велика, чтобы за него кто-то защищался. У него нет поддержки, как у Сытника.

    "Если Холодницкий уйдет, то никто и не заметит потери. К тому же, его уже подловили на прослушке. Дальше — дело техники", — подчеркивает Золотарев.      

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