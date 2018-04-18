Самоубийственная политика. Украина теряет ключевой рынок экспорта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. По ее словам, глава государства призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ. Оставить нужно только те, которые необходимы Украине с прагматичной точки зрения.

Подготовить предложения относительно официального прекращения участия Украины в деятельности структур СНГ Порошенко предложил на прошлой неделе. Также он планирует вынести в ВР законопроект об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе с Россией.

Инициативы президента в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Андрей Золотарев.

Какие политические цели может преследовать такое решение?

— Политическая цель здесь очевидна. Очевидно то, что это — всего лишь политическое заявление. Это, с одной стороны, сигнал Западу: мы — на вашей стороне, демонстрация лояльности. С другой стороны, это месседж такой радикально-патриотической части украинских избирателей как раз. Ибо что касается практического результата от выхода из СНГ, то Украина и так является лишь страной-учредителем СНГ, но она никогда не ратифицировала устав СНГ, она, по сути…

Украина не является членом СНГ?

— Да. С другой стороны, нам вменяют то, что Украина ведет себя, как собака на сене: даже не участвуя в делах СНГ, Украина продолжает пользоваться теми преимуществами, которые дает Содружество.

Кто нас в этом упрекает?

— Представители государств СНГ и представители России. Причем другие участники СНГ уже активно настаивают на перераспределении украинских квот в структурах СНГ между действующими членами. Месседж Порошенко там четко услышали.

Кто в украинском политикуме поддерживает шаги президента?

— Я думаю, что если говорить о Вероховной Раде, как минимум, 250-260 человек поддержали бы такого рода решение. Как минимум, пропрезидентское большинство.

К каким последствиям приведет выход из договоров о сотрудничестве в рамках СНГ?

— Прежде всего, пострадает гуманитарная сфера, и ощутимо. Ибо, собственно, с самого начала создания СНГ, несмотря на то, что членство Украины так и не задалось, но, тем не менее, Украине, благодаря тому, что она страна-учредитель СНГ, удалось регулировать миграционные процессы, взаимное признание пенсионного стажа, признание дипломов, предоставление неотложной медицинской помощи — вот эти все вопросы были отрегулированы на уровне СНГ. Двусторонних договоров со странами Содружества по этим темам Украина не имеет. То есть здесь, по сути, необходимо будет выходить на двусторонние договоренности. Но может создаться юридический казус, когда это болезненно ощутят на себе украинские граждане. С другой стороны, несмотря на то, что у нас принято рассуждать, рассматривать экономические отношения со странами СНГ как второсортные, это не совсем так. В 2017 году торговля Украины с СНГ росла более высокими темпами — плюс 11%, чем торговля с ЕС. Для Украины страны Содружества — это ключевой экспортный рынок, это 16% украинского экспорта. Я просто хочу привести пример. Вот если взять железнодорожные колеса, то благодаря тому, что Украина давала самые низкие цены на постсоветском пространстве, сбыт украинских колес за последние годы резко увеличился. Разница в цене — в 2,5 и более раза. Теперь, 5 апреля вводятся антидемпинговые пошлины, и если ранее действовал режим зоны свободной торговли, то с антидемпинговыми пошлинами пошлина — 34%. Рост — более чем на 30%. И здесь мы, конечно, лишаемся такой площадки, где мы могли бы защищать, отстаивать интересы своих экспортеров. Выход из СНГ отрежет для Украины сразу множество экспортных рынков, куда Украина сейчас поставляет продукцию по льготным тарифам.

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Президент намерен подать закон об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе с Россией. От чего Украина не готова и не будет отказываться?

— Нельзя отказываться от тех положений Договора, которые относятся к суверенитету и взаимному признанию государственных границ. Поэтому вот такой частичный выход из Договора — юристы пожимают плечами.

Это решение могло быть принято раньше? Скажем, в 2014 году?

— Действительно, на фоне той ситуации, которую мы все прекрасно помним, весной-летом 2014 года, возможно, такие действия были бы, несмотря на юридическую сомнительность, политически оправданы. Поскольку это был бы адекватный ответ на действия России.

Сейчас есть реальные механизмы у Украины добиться соблюдения договоров другими странами СНГ, если преимущественно они критикуют?

— К сожалению, понимаете, СНГ — это все-таки политическая организация, а не экономическая организация. И де-юре, хотя мне возразят, что де-юре это не влияет на ситуацию с внешней торговлей, но, тем не менее, я думаю, что как раз за исключением, пожалуй, Казахстана, Азербайджана, нам будет довольно тяжело вести диалог с нашими бывшими партнерами по СНГ.

Между тем, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко в эфире "ГС" заявила, что инициатива Порошенко о выходе из СНГ добьет еле живой бизнес.

Также, по ее мнению, изменение Украиной Договора о дружбе с РФ — просто создание информповода, и не повлияет ни на одну из сфер жизни украинцев.