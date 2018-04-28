Золотарев о религиозной войне из-за "церковной инициативы" Порошенко

Президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций 17 апреля заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

"То, что стремительное падение рейтинга президента способно создать нам с вами очень большие проблемы, это показывает авантюра с единой поместной церковью, в которую втянулся президент", — заявил Золотарев в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Украина.

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По его мнению, с политтехнологической точки зрения, идея единой поместной церкви может сработать, если создать в стране жесткий кровопролитный религиозный конфликт. В противном случае, уверен Золотарев, инициатива не принес дивидендов, на которые рассчитывает Банковая.

Ранее сообщалось, что собор епископов Украинской православной церкви США поддержал инициативу о предоставлении Томоса автокефалии православной церкви в Украине.