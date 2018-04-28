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    Золотарев о религиозной войне из-за "церковной инициативы" Порошенко

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (85)

    (обновлено: )9910
    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотаерв уверен, что с таким низким рейтингом, которые на сегодня есть у Петра Порошенко, его "церковная инициатива" не принесет ожидаемых дивидендов.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций 17 апреля заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    "Церковь Порошенко": выборы, геополитика, популизм

    "То, что стремительное падение рейтинга президента способно создать нам с вами очень большие проблемы, это показывает авантюра с единой поместной церковью, в которую втянулся президент", — заявил Золотарев в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Украина

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    По его мнению, с политтехнологической точки зрения, идея единой поместной церкви может сработать, если создать в стране жесткий кровопролитный религиозный конфликт. В противном случае, уверен Золотарев, инициатива не принес дивидендов, на которые рассчитывает Банковая. 

    Ранее сообщалось, что собор епископов Украинской православной церкви США поддержал инициативу о предоставлении Томоса автокефалии православной церкви в Украине.

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