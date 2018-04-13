МинСтець: что бы мы делали без "агрессоров" из РФ?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Отчитавшись в четверг, 12 апреля в Кабмине за первый квартал 2018-го года, чиновники информационного ведомства еще больше заставили сомневаться в эффективности существования министерства.

Facebook и НАТО

О чем говорить, если чуть ли не главным достижением первых трех месяцев года в МинСтеце считают… верификацию страниц министерств в Facebook.

"Верификация страниц органов власти создает условия для того, чтобы не допустить использования новейших коммуникационных технологий для обмана пользователей или создания фейковых страниц", — с гордостью заявляет заместитель министра Дмитрий Золотухин, по словам которого в феврале было верифицировано более 20 официальных сайтов органов власти.

Еще одним направлением, с которым вполне справляются в МинСтеце стала популяризация идеи дружбы с НАТО. За несколько месяцев ведомство успело провести ряд плановых мероприятий.

"С учетом российской агрессии, сотрудничество с НАТО является приоритетным направлением для Украины. Поскольку десятилетия жизни в СССР воспитали в общественном мнении определенные стереотипы касаемо НАТО, сегодня мы должны найти слова и инструменты, чтобы донести правдоподобную информацию до всех аудиторий", — отмечает Золотухин.

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По всему миру

Тему "российской агрессии" вообще можно назвать благодатной для министерства имени Юрия Стеця. Настолько, что иногда кажется не будь событий на востоке страны, ведомство вряд ли продолжало свое существование. Так, чиновники отрапортовали, что в феврале провели коммуникационную кампанию "Узники Кремля", а в марте презентовали книгу "КрымНаш. История российского мифа". Причем, навязывание идеи внешнего врага Министерство информационной политики внедряет не только в Украине, но и за рубежом. В частности, по инициативе ведомства в болгарской Софии состоялась публичная дискуссия "Четыре года после оккупации Крыма: есть ли выход из глухого угла".

Дела не будет

По мнению политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, в нынешних реалиях работа МинСтеця, мягко говоря, не целесообразна.

"Несмотря на то, что в этом году министерству выделили неплохой бюджет, деятельность ведомства носит формальный и показушный характер, а КПД оставляет желать лучшего. Проблема в другом — власть строит виртуальную картину страны, которая движется в Европу, в НАТО, но реальность не такая радужная. Разрыв между Потемкинскими деревнями власти и печальной реальности буквально обнуляют деятельность пресловутого МинСтеця", — говорит эксперт.

По его словам, если бы власть, по крайней мере, демонстрировала тождественность слов с делом и была не столь коррумпирована и воровата, то возможно результаты пропагандистского ведомства были гораздо лучше.

"В нынешней ситуации чиновникам остается компенсировать свою неэффективность размножением бесчисленных документов, докладов, заявлений и запретов", — резюмировал Золотарев.