Золотарев: агрессивное меньшинство установило в Украине диктатуру

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Буквально в один день в Украине чрезвычайно активизировались националисты. В Николаеве представители "Национальных дружин" ворвались в задние областного совета с требованием отставки главы Николаевской ОГА Алексея Савченко из-за самоубийства летчика и героя АТО Владислава Волошина.

"Объединенные националисты будут требовать отставки Алексея Савченко, бандита и мрази, которая довела до самоубийства героя Украины Владислава Волошина", — говорится в сообщении "Нацдружин".

А представители "Братства" Дмитрия Корчинского начали пикетирование киевского офиса телеканала ZIK, расположенного в Октябрьском дворце в Киеве. Примечательно, что "Братство" явилось под Октябрьский дворец на следующий день после того, как "Национальные Дружины" заявили, что берут телеканал под свою охрану.

По мнению политолога, руководителя центра "Третий Сектор" Андрея Золотарева, националисты демонстрируют момент силы.

"Логика такова – "купка одвічних лицарів завжди нав`яже власну волю більшості свинопасів та гречкосіїв". И сегодня в Украине мы имеем классический вариант диктатуры меньшинства. Обратите внимание, что касается языковых квот, запретов, – это поддерживает меньшинство, но это меньшинство активное и агрессивное. И этот момент силы и агрессии, готовность проводить свою генеральную линию и демонстрируется среди националистов", – сказал Андрей Золотарев РИА Новости Украина.

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При этом политолог подчеркнул, что украинские националисты не субъектны.

"У них есть отцы-содержатели, у которых националисты выступают в качестве силового крыла. Подобно тому, как в свою время С14 было силовым крылом "Свободы", точно так же мы видим в этой ипостаси и другие националистические группировки. Это младшие партнеры власти, в которых власть нуждается как раз для силового подавления потенциальной оппозиции. Мало же объявить оппонентов "агентами Кремля", "рукой Путина", их надо еще под стол загнать – вот для этого и нужны наши доморощенные наци. Судя по всему, как раз роль такого силового крыла им будет отведена в будущих президентских выборах. Ибо помимо телевизионной кнопки, большой сумки с деньгами, еще и фактор улицы, фактор силы будет играть огромную роль в предстоящих выборах", – пояснил Золотарев.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Блокада телеканала ZIK

При этом эксперт не исключает, что националисты со временем могут вырваться из-под опеки своих отцов-содержателей и выступить против действующей власти.

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"Такой вариант исключать нельзя, поскольку некие моменты автономности и самодостаточности они уже проявляют, но еще не настолько, чтобы пошло по таком сценарию. Хотя риск, безусловно есть: вожди нацистов-националистов тяготятся зависимостью от своих отцов-содержателей и при первом же удобном случае, естественно, постараются показать, кто в доме хозяин. Но пока еще этот час не настал", — заключил Золотарев.