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    Комитет Рады получил представления на Савченко

    Тема:

    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (44)

    (обновлено: )60612
    Представления на народного депутата Надежду Савченко поступили в регламентный комитет парламента в четверг, сообщил в пятницу Павел Пинзеник. По его словам, спикер должен сообщить нардепу о представлениях.
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Комитет по вопросам регламента Верховной Рады получил представления на народного депутата Надежду Савченко, заявил первый замглавы комитета Павел Пинзеник.

    facebook.com/Сергій Делідон
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    "Представления на Савченко поступили вчера в регламентный комитет. Во второй половине дня. Теперь спикер должен сообщить Савченко о представлениях. Затем начинается 5-дневный срок для ознакомления Савченко с этими представлениями. После чего комитет соберется на заседание и рассмотрит их", — сообщил он.

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    По его словам, если Савченко ознакомится с представлениями генерального прокурора Юрия Луценко, комитет соберется на заседание уже на следующей неделе, пишет LB.ua.

    Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор внес в Раду представление на привлечение нардепа к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

    Ранее депутат парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Савченко могут лишить звания "Герой Украины", если подтвердятся подозрения в подготовке ею военного переворота.

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