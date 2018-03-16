Комитет Рады получил представления на Савченко

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Комитет по вопросам регламента Верховной Рады получил представления на народного депутата Надежду Савченко, заявил первый замглавы комитета Павел Пинзеник.

"Представления на Савченко поступили вчера в регламентный комитет. Во второй половине дня. Теперь спикер должен сообщить Савченко о представлениях. Затем начинается 5-дневный срок для ознакомления Савченко с этими представлениями. После чего комитет соберется на заседание и рассмотрит их", — сообщил он.

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По его словам, если Савченко ознакомится с представлениями генерального прокурора Юрия Луценко, комитет соберется на заседание уже на следующей неделе, пишет LB.ua.

Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор внес в Раду представление на привлечение нардепа к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

Ранее депутат парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Савченко могут лишить звания "Герой Украины", если подтвердятся подозрения в подготовке ею военного переворота.