Чечило о Савченко: героя пытаются растоптать

РИА Новости Украина

ГПУ внесла в Верховную Раду представление о привлечении Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержании и аресте. Савченко подозревают в попытке организации вооруженного государственного переворота методом террора. В частности, накануне генеральный прокурор Юрий Луценко с парламентской трибуны заявил, что следствие располагает "неоспоримыми доказательствами" причастности Савченко к организации теракта в Раде.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале (Рады – Ред.) боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет", — сказал Луценко на заседании парламента.

По мнению Савченко, у генпрокурора "поехала крыша". "Все то, что там обвиняют — это фантазии… Да, я думаю, что у него поехала крыша, а еще крыша поехала у власти", — сказала Савченко.

Депутата отметила, что сейчас ее "рвут на части", и ей "тяжело выдержать, когда ставят палки в колеса".

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Также она заявила, что видела, как спикер Рады Андрей Парубий в 2014 году во время "евромайдана" привел снайперов в гостиницу "Украина" в центре Киева. Однако позднее Савченко заявила, что имела в виду депутата Серея Пашинского. "Лично я давала показания (на следствии — ред.), что Луценко с трибуны (Майдана — ред.) призывал к тому, чтобы снести власть, обещал, что будет на Майдане оружие… Эти люди, которые отдавали приказы, совершали преступления, которые несут на себе ответственность, всегда будут искать крайних", — сказала Савченко.

Как отметил журналист Вячеслав Чечило, скандальная ситуация, которая разворачивается вокруг Савченко, обвинений и заявлений, демонстрирует уровень показывает уровень падения украинского общества.

"Общество сначала делает психически больную женщину героем, потом под крики "ату" пытается ее растоптать. Все это время политики цинично используют Савченко для надувания собственных рейтингов, а спецслужбы, прекрасно понимая, кто перед ними, радостно повизгивая в предвкушении наград и званий, лепят на заказ окружения Порошенко постыдное дело о "государственном перевороте", — прокомментировал Чечило на своей странице в Facebook.

По его мнению, вспыхнувшая с Савченко шумиха — позорное зрелище.

Скриншот с сайта Facebook

"Хотя все, что нужно было сделать, это отвести Надю к врачу. Отвратительное, постыдное зрелище", — подытожил журналист.